On vous révèle un secret sur les coulisses de STAT

Cette semaine dans STAT, les médecins de Saint-Vincent ont reçu une femme enceinte, Fanny, qui avait avalé un smoothie dans lequel elle avait versé une bouteille d'aspirine. Tentative de suicide ou avortement maison? Nous ne le savons pas encore. Chose certaine, elle semble être dans une dynamique de couple très malsaine.

Alors que la gardienne ramenait les enfants à la maison, nous avons pu apercevoir le visage de la progéniture de Fanny. D'ailleurs, peut-être que la fillette que la gardienne tenait dans ses bras vous disait quelque chose.

En effet, la production a eu recours au même couple de jumelles pour interpréter le bébé abandonné dans l'ascenseur par sa maman itinérante en début de saison et pour jouer la benjamine de la famille Coiteux.

Voyez des photos ci-dessous.

Les deux (très) jeunes comédiennes s'appellent Mila et Lyana Mailhot. On peut s'imaginer que si la production a décidé de rappeler les enfants sur le plateau, c'est qu'elles étaient particulièrement commodes.

Les autres enfants de Fanny sont aussi joués par des soeurs. Il s'agit de Mackenzie, Kaylie et Amaya Gamache. Livia Gosselin incarne une des plus grandes alors que celle qui accompagne ses parents à l'hôpital est Simone Bellemare-Ledoux, qui n'en est pas à ses premières armes à la télé. Apprenez-en plus ici.

Rappelons qu'il ne reste plus beaucoup d'épisodes de STAT avant la fin de la version quotidienne. Voyez quand sera présentée la dernière émission de la saison.