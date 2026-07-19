On en sait un peu plus sur la nouvelle émission de Céline Galipeau

En juin dernier, la cheffe d'antenne de Radio-Canada Céline Galipeau tirait sa révérence du Téléjournal, après 18 ans à la barre du bulletin de fin de soirée. Dans un dernier effort émouvant, la journaliste remerciait les fidèles téléspectateurs pour leur soutien constant, en les invitant du même fait à la suivre dans sa nouvelle aventure télévisuelle. On en parlait ici.

En effet, peu de temps après l'annonce de son départ, nous apprenions qu'elle animerait une toute nouvelle émission d'actualité internationale. Bien que le titre du projet n'ait pas encore été révélé, Radio-Canada nous a fourni de plus amples renseignements quant à l'arrivée en ondes de l'émission. D'abord, c'est en novembre prochain que nous pourrons découvrir les contours de ce nouveau rendez-vous hebdomadaire.

Parmi les grands titres qui pourraient retenir l'attention des premiers épisodes, citons les élections de mi-mandat aux États-Unis, les conflits en Iran et en Ukraine, ainsi que la situation climatique mondiale.

Qui plus est, en raison de l'investissement massif en journalisme annoncé cette semaine par Radio-Canada, on apprend que de nouveaux bureaux seront lancés à l'internationale, afin d'offrir aux Canadiens et Canadiennes une actualité de qualité et déployée dans le monde entier. L'expansion des services d'actualités internationales, qui travailleront de concert avec Céline et l'équipe de sa nouvelle émission, est prévue à Pékin, Jérusalem, Mexico, Los Angeles, en Europe et en Afrique.

Par ailleurs, la chaîne confirme que l'émission sera diffusée en direct le vendredi à 20 h sur ICI RDI et rediffusée le dimanche à 17 h sur ICI Télé et ICI Tou.tv.

Nous avons très hâte de découvrir cette nouvelle proposition télévisuelle, qui permettra à Céline et ses collaborateurs d'analyser en profondeur les enjeux qui secouent le monde entier. C'est à ne pas manquer!