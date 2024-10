On déboulonne une théorie des fans de STAT

Depuis lundi, les téléspectateurs de STAT se familiarisent avec une nouvelle intrigue, alors que des détenus ont été admis à l'hôpital Saint-Vincent après une violente altercation, pour être traités par l'équipe médicale.

Ce faisant, nous avons fait la connaissance de l'un de ces détenus, Dave Labelle, qui a rapidement eu une attitude particulière avec Emmanuelle St-Cyr, soulevant au passage les interrogations des fans de l'émission. Il n'en fallait pas plus pour lancer la machine à rumeurs. On comprend qu'on a affaire à un dur à cuire, mais celui-ci s'affiche particulièrement impérieux avec Emmanuelle, lui envoyant des regards chargés de désir.

Les téléspectateurs sont nombreux à avoir cru qu'il s'agissait d'un personnage que nous avions vu dans la première saison de STAT, un homme avec qui Emmanuelle s'apprêtait à avoir une relation sexuelle dans son salon, jusqu'à ce que celui-ci démontre des comportements violents. Il avait enserré l'urgentologue à la gorge.

En fait, il ne s'agit pas du tout du même personnage. Müller Hammadi (voir sa photo ici) personnifiait le personnage violent dans la première saison de la quotidienne, tandis que Jean-Moïse Martin (voir sa photo ici) personnifie le détenu Dave Labelle. On peut aussi voir Jean-Moïse dans Sorcières sur les ondes de TVA.

À la fin de l'épisode de mardi, le responsable de la sécurité demandait un changement de médecin pour le patient, indiquant qu'il était préférable qu'il soit vu par un homme. Emmanuelle n'a pas semblé encline à faire ce changement. Cela nous amène donc à croire que ce détenu pourrait être un délinquant sexuel. Pourrait-il s'en prendre à Emmanuelle, qui refuse de le laisser menotté depuis son arrivée? Tout pointe dans cette direction.

D'autres téléspectateurs, plus (trop) inventifs, pensent qu'Emmanuelle pourrait être attirée par le détenu... Cette option nous semble un peu tirée par les cheveux, mais sait-on jamais!

Il faudrait être à l'écoute pour voir ce que l'autrice Marie-Andrée Labbé a imaginé en ce sens.

STAT se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.