On connaît le père de Jade dans STAT, mais saurait-on aussi qui est sa mère?

On sait que la nouvelle stagiaire de STAT, Jade Thompson (Léa Roy), a rejoint l'équipe de Saint-Vincent parce qu'elle voulait se rapprocher de son père, Pascal St-Cyr (Normand D'Amour).

Bien des téléspectateurs affirment que nous connaissons également la mère de Jade. En effet, une part du public croit qu'il s'agit de la neurologue Claudia Maltais, qui avait été engagée par Laurent Lamy pour faire tomber Pascal, comme celui-ci avait abusé de la naïveté de la jeune femme alors qu'elle était sa stagiaire.

La saison dernière, lorsque Claudia a découvert que Siméon était le fils de Pascal, elle l'a confronté au détour d'un corridor.

— « Vous en avez fait combien, comme ça, des enfants avec des femmes que vous avez jetées après? »

— « Attends, tu n'es pas tombée enceinte de moi? »

— « Humm, vous avez eu peur hein? »

Elle n'a donc ni confirmé, ni infirmé qu'elle avait eu un enfant de lui.

La Dr. Maltais a aussi dit à Isabelle en rapport à sa relation avec Pascal : « J'ai flenché 10 ans avant vous et je cherche encore comment me le pardonner ». Ainsi, son enfant serait née en 1999, ce qui peut être l'âge de Jade.

On doit dire que les deux comédiennes, Evelyne de la Chenelière [photos ici] et Léa Roy [photos ici], ont quand même des airs de famille. Une parfaite coïncidence ou un casting réfléchi? Il faudra attendre pour connaître la vérité. Notons qu'il y a quand même l'histoire du nom de famille qui ne colle pas.

Des tonnes de questions restent encore sans réponse face à cette mystérieuse histoire de paternité. Pourquoi Jade souhait-elle se rapprocher de son père dans l'anonymat? Cache-t-elle autre chose sous ses airs d'étudiante modèle?

La semaine dernière, le fait qu'elle ait mentionné à ses collègues stagiaires que Jérémy (Robin L'Houmeau) était le fils d'Emmanuelle laisse croire qu'elle a fait des recherches sur sa famille et en connaît plus sur les St-Cyr qu'elle le laisse paraître...

Nous avons bien hâte d'en apprendre davantage sur ce nouveau personnage extrêmement riche!

La série STAT est diffusée les mardis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.