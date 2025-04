Olivier Bergeron commente après son passage remarqué à American Idol

Le chanteur du Nouveau-Brunswick, Olivier Bergeron, qu'on avait pu découvrir brièvement à Star Académie en 2022, a réussi à atteindre le top 20 d'American Idol 2025, avant d'être finalement éliminé de la prestigieuse compétition.

Lors de ses dernières apparitions, le jeune homme avait attiré tous les regards, en proposant notamment sa version de la chanson « I Am Not Okay » de Jelly Roll, devant le chanteur lui-même, qui était présent en studio. Un moment qui a particulièrement ému les personnes présentes et que vous pouvez revoir dans la vidéo plus bas.

Après sa participation remarquée dans l'émission américaine, Olivier s'est adressé à ses nombreux supporteurs sur les réseaux sociaux.

Il écrit : « Et oui, mon parcours à American Idol s’est terminé hier soir. J’aimerais remercier tous ceux qui m’ont encouragé et qui ont cru en moi du début à la fin !!🎤🌟 Ce n’est que le début de ma carrière. J’ai enfin trouvé ma voie. J’ai appris l’anglais sur le tas, j’ai fait des rencontres incroyables et je suis satisfait de mon aventure. Mon but, c’était de me rendre le plus loin possible côté compétition, et je crois que j’ai relevé mon défi personnel. On se voit bientôt sur scène !! Je vous aime❤️ »

Nous tenons à le féliciter pour son étonnante aventure chez nos voisins du Sud, qui pourrait lui permettre de propulser sa carrière en chanson, après quelques années à oeuvrer comme camionneur. Il a certainement tous les atouts pour y arriver, à commencer par une voix puissante et fascinante!

Revoyez une autre de ses performances dans la deuxième vidéo, plus bas.