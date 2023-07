Offre d'emploi : Showbizz.net embauche

Type de poste

Temps plein, Télé-travail

Horaire

Horaires variables

Showbizz.net est à la recherche de la perle rare, pour agrandir son équipe de journalistes. La personne recherchée doit résider à Montréal ou dans les environs et elle doit pouvoir se déplacer aisément et rapidement. Elle doit avoir une passion pour l’écriture, la télévision et plus largement l’actualité artistique québécoise. La candidate ou le candidat doit avoir envie de couvrir de nombreux événements à Montréal, que ce soit des lancements télé, des visites de plateaux, des spectacles, des galas, etc.

Les entrevues avec les artistes et artisans qui font notre showbizz québécois seront au cœur de la tâche, tout comme la rédaction d’articles au quotidien. La personne recherchée doit donc avoir de l’entregent, des idées uniques, une connaissance approfondie du domaine, un regard critique et la capacité de varier ses horaires, en fonction des événements qui peuvent autant avoir lieu de jour que de soir ou parfois de week-end. Évidemment, la qualité du français est primordiale, autant à l’écrit qu’à l’oral.

Mandat

Le rôle principal du journaliste est d’effectuer la recherche d’informations, rédiger des textes, produire des reportages écrits d’actualité culturelle. Vous aurez à proposer des sujets d'actualités, fouiller des dossiers, faire la cueillette d'informations, réaliser des entrevues, faire des suivis et rédiger les articles.

Exigences

Le journaliste doit faire preuve d’un sens aigu de l’organisation et d’une excellente maîtrise des priorités et des échéances rapides. Il doit faire preuve d’une grande autonomie, de créativité, de flexibilité tout en étant prêt à travailler régulièrement en équipe et en étant ouvert aux commentaires constructifs dans un le but de fournir le contenu de la plus grande qualité aux lecteurs de Showbizz.net.

Qualifications

1-5 années d’expérience professionnelle en rédaction

Études en journalisme, communications ou autre domaine connexe

Capacité à respecter des échéances strictes

Talent pour proposer des idées différentes, uniques et accrocheuses

Capacité d’adaptation à des interfaces numériques personnalisées

Disponibilité du lundi au vendredi et parfois le week-end, et flexibilité pour les événements en soirée.

Capacité de se déplacer aisément à Montréal

Capacité de communiquer avec les différents intervenants du milieu

Excellent français écrit et oral et connaissance de l’anglais

Connaissance approfondie de la télévision québécoise et plus largement de l’actualité culturelle québécoise

Connaissance des réseaux sociaux

Entrée en poste

Dès que possible

Salaire

À déterminer en fonction de l’expérience

Pour postuler, merci de nous faire parvenir un curriculum vitae complet de même qu’une lettre de présentation à cv@showbizz.net.