Pigiste à la correction et à la révision – Showbizz.net

Showbizz.net est à la recherche d'une ou d'un pigiste en révision et en correction pour se joindre à son équipe les fins de semaine.

Vous avez l'œil pour repérer les coquilles, un excellent français et le souci du détail? Nous aimerions vous confier la révision de nos articles avant leur publication.

Le mandat

Réviser et corriger des articles portant sur l'actualité culturelle et le milieu du divertissement;

Repérer et corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe et de ponctuation;

Assurer la qualité, la fluidité et la cohérence des textes, tout en respectant le style rédactionnel de Showbizz.net;

Effectuer les corrections dans des délais parfois serrés, selon le rythme de l'actualité.

Le fonctionnement

Mandat à la pige, sur demande, principalement les vendredis soirs, samedis et dimanches;

Possibilité de demandes occasionnelles la semaine ou lors des vacances de nos employé.e.s;

Les demandes de révision peuvent être acheminées à tout moment au cours de la fin de semaine, selon les besoins de l'équipe et le rythme de l'actualité (pas la nuit);

Le volume de travail peut varier d'une fin de semaine à l'autre;

Rémunération établie selon le nombre d'articles révisés ou le temps consacré à la révision (2-3 heures par fin de semaine tout au plus), selon les modalités convenues.

Le profil recherché

Excellente maîtrise du français écrit;

Grande rigueur et souci du détail;

Rapidité d'exécution et capacité à respecter des échéanciers;

Autonomie, fiabilité et disponibilité les fins de semaine;

Une expérience en correction, en révision ou dans le milieu journalistique serait préférable;

Connaissance du milieu artistique québécois un atout.

Pour soumettre votre candidature, faites-nous parvenir une brève présentation de votre parcours et un aperçu de votre expérience en révision à info@showbizz.net.