Offre d'emploi : Responsable des données cinéma et télévision

VU Média ouvre un tout nouveau poste dans son équipe, soit celui de "Responsable des données cinéma et télévision". Il s'agit d'un emploi à temps plein et permanent dans la ville de Québec, avec possibilité de 2 jours de télétravail par semaine.

En tant que “Responsable des données cinéma et télévision” pour VU Média, vous serez responsable de saisir et maintenir à jour les données et informations du domaine du cinéma et de la télévision dans nos différentes bases de données fournissant le contenu aux sites populaires Cinoche.com, Showbizz.net et à notre service Cinéac qui compile le box-office québécois. Vous deviendrez rapidement notre référence dans le domaine du cinéma et de la télévision! Vous collaborerez avec des rédacteurs en chef et une équipe passionnés.

Vous pourrez aussi participer occasionnellement à la rédaction de contenus pour nos différents médias.

Vous êtes minutieux, autonome et passionné par le cinéma, la télévision et le showbizz en général? L’équipe de VU Média a besoin de vous!

SVP postuler en nous envoyant votre CV et lettre de motivation à cv@vumedia.com.

Qualifications recherchées :

Expérience en recherche et saisie de données

Bonne aisance en informatique et dans l’utilisation d’outils Web

Fortes capacités organisationnelles

Connaissances approfondies du cinéma en général et de la télévision québécoise

Personne autonome et responsable

Une équipe tripante et un emploi équilibré vous attendent :

Emploi à temps plein et permanent

Des horaires très flexibles

Possibilité de télétravail

Des assurances collectives payées à 50 %

Télémédecine

Ordinateur et connexion internet à la maison payée

Stationnement gratuit

Nombreuses activités d’équipe payées

Pour postuler

À propos de VU média

VU Média numérique inc. (anciennement Média Happy Geeks) est une compagnie québécoise qui se spécialise dans les sites Web grand public de qualité touchant les sujets du divertissement, du cinéma et de la télévision.

VU Média est propriétaire des sites Showbizz.net, Cinoche.com, QuiJoueQui.com et du service Cinéac compilant le box-office des cinémas québécois.