OD Panama : Voici les hypothèses du public sur la destination du voyage final

À OD Extra dimanche, nous apprenions que la destination du voyage final allait être dévoilée cette semaine.

« Ils ont hurlé! Apparemment, on les a entendus jusqu'à Montréal », a déclaré Alicia face à sa grande annonce aux candidates et candidats.

Comme les lieux des précédents voyages finaux étaient souvent des destinations soleil, on aurait pu penser qu'Aruba et la Barbade auraient été deux bons choix, mais comme ces destinations ont déjà été visitées par des candidats cette année, on passe à un autre appel...

Les fans globe-trotteurs sont toujours à l'affût de voir les animateurs dans les différents aéroports du monde pour deviner la destination du voyage final.

Sur Reddit, une agente de bord mentionne les avoir vus à Bruxelles. Comme Alicia avait mentionné à ses fans que la première escale n'était pas celle du voyage final, on peut s'imaginer qu'OD Panama se conclura peut-être en Afrique, puisque Bruxelles est une plaque tournante pour ce continent.

Des téléspectateurs ont aussi des théories selon lesquelles les animateurs se seraient plutôt rendus en Espagne. Pourquoi pas les îles Canaries? La Tunisie a aussi été souvent mentionnée.

Pour tout savoir sur le voyage final et qui y participera, il faut suivre OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.