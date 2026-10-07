OD Panama : Sabrina s'exprime face à son retour potentiel dans l'aventure

Sabrina et Jacob ont été éliminés de l'aventure OD Panama dimanche. Par contre, Fred a alors annoncé aux deux exclus qu'ils avaient une chance de revenir dans les maisons. Pour le moment, nous ne savons pas de quelle façon ils pourraient revenir et s'il s'agit d'une offre pour un seul candidat ou plusieurs.

Dans une vidéo filmée à l'intérieur de la maison des exclus, Sabrina s'exprime face aux circonstance entourant son élimination.

« C'est sûr que la première nuit a été assez courte, et donc ça spinait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma tête. Je me suis fait éliminer sans trop comprendre pourquoi. Je pense que le concept d'Occupation Double, c'est de trouver des connexions, trouver potentiellement l'amour. Lors de la dernière semaine, j'avais fait la rencontre de Mathieu, j'avais enfin eu du temps un peu avec lui. Les deux, on avait un intérêt vraiment mutuel. C'était mon intérêt numéro un, puis je l'avais très, très bien mentionné aux filles, et pourtant, cette semaine, ma face s'est quand même retrouvée dans l'enveloppe. Est-ce que c'est parce qu'elles me voyaient comme une menace? J'en ai aucune idée. »

Il y a des filles, comme Rebecca, même Émilie, honnêtement, qui n'avaient plus de connexion. Fait que je trouve ça un peu injuste.

Quant à son retour possible dans l'aventure, elle dit ceci :

D'avoir une autre chance comme on peut dire... Ouf... J'aime ça en titi! Je ne le vois pas comme un règlement de compte, je le vois comme pour aller terminer ce que j'avais commencé.

Elle ajoute : « Puis, si je ne rentre pas, ben c'est correct. Je veux dire, j'ai mes amis, ma famille qui m'attendent à la maison. On verra où ça va me mener. La vie fait bien les choses. »

Précisons que la vidéo d'exclu de Jacob n'a pas été publiée sur Crave. Est-ce que cela est un indice sur son possible retour immédiat dans le jeu? Nous le saurons assurément très bientôt.

À noter que ni Sabrina ni Jacob ne sont rentrés au pays encore. Comme ils ne seront pas aux Vendredis OD cette semaine, on peut s'attendre à ce que cette twist du retour d'un ou de deux candidats soient dévoilées aux autres candidats ce dimanche. C'est à suivre!

Vous pouvez voir la vidéo de Sabrina dans Les inédits d'OD Panama sur Crave.

Occupation Double se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.