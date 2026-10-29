OD Panama : Les téléspectateurs réagissent au choix d'Olivier

Mercredi à Occupation Double Panama, les candidats étaient invités à choisir avec qui ils désiraient terminer l'aventure.
Ainsi, on entre dans la dernière phase de la téléréalité : les couples.
Comme Olivier était le seul à hésiter entre deux filles, c'est le cimentier-applicateur qui a déterminé qui allait quitter l'aventure.
Même s'il avait passé quelques jours avec Engie dans la maison mixte lors de la semaine Tentations au soleil, il a tout de même penché vers Imane, son premier coup de coeur.
Est-ce que les téléspectateurs ont été surpris par son choix? Sont-ils satisfaits de sa décision? Disons que le public, qui fait souvent front commun, est, cette fois, très partagé sur la question.
- « Il a bien fait. Engie trippait sur Billy 😅 »
- « Ça sent le choix stratégique. »
- « Ça aurait dû être Imane qui parte et non Engie !!! 🔥👌👌 »
- « Oufff pas sûre qu'il a fait le bon choix on verra!!! »
- « Très bon choix Olivier »
- « Pas surpris pantoute! Imane est tellement vraie. N’importe quel gars la choisirait sans hésiter! 💯❤ »
- « Trop contente que Imane reste 🥰 »
- « Je pense qu'il aurait dû choisir Engie. »
- « Moi je crois en l'amour entre Olivier et Imane »
- « Je ne m'attendais pas à ça pantoute après l'avoir vu aller pendant la semaine mixte avec Engie! »
Maintenant, on s'imagine qu'un couple sera éliminé ce dimanche. Est-ce qu'Olivier et Imane verront leur aventure se terminer ou est-ce que c'est Jacob et Mathilde, un duo que tout le monde voit comme stratégique, qui prendront la porte? À suivre!
OD se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30.