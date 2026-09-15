OD Panama : Le public essaie de s'expliquer l'élimination déchirante d'Alexa

Lundi, à OD Panama, nous avons appris l'issue de la première soirée d'élimination. Les quatre nouveaux garçons devaient choisir quelle fille allait devoir quitter l'aventure. Au grand désarroi de Jacob et de beaucoup de téléspectateurs, c'est la pétillante Alexa qui a été sélectionnée.

Son manque de maturité a été évoqué par les garçons pour expliquer leur choix, mais le public pense autrement. D'abord, la « barrière linguistique » et son accent « mi-Néo-Brunswickois, mi-Ontarien » ont été évoqués ainsi que le fait qu'elle a rencontré les garçons au troisième rang sur quatre.

« 3e, c'est la position la plus risquée... Sans énorme coup de coeur, ils vont prendre le risque d'aller voir la dernière "au cas où". »

« On va se le dire, peu importe c'était qui, les chances que la 3e sur 4 parte étaient très élevées... »

« C'était ma préférée..😍! Effectivement je crois que la "barrière linguistique" a malheureusement joué contre elle! »

Les téléspectateurs se sont rapidement attachés à sa personnalité flamboyante et son départ crée beaucoup de désarroi sur les réseaux sociaux.

« Y’aurait dû éliminer l’autre "chopped". J'suis mad »

« Mauzus, elle faisait le show !!!! »

« C'était ma pref.! 🙁 🥺😭 »

« Je suis off, ma préf queen !👑 »

« Elle était rafraîchissante et divertissante !! »

« Trouvez une twist pour la ramener svp! 🙃 elle était divertissante!! »

« Ma preff à moi aussi »

« La production va s’en mordre les doigts de l’avoir perdue avec leur twist à l’aveugle »

Espérer une twist à ce stade est inutile, mais les téléspectateurs pensent déjà l'élire « choix du public ». Malheureusement, soyons réalistes, au moment de voter, nous aurons tous oublié la merveilleuse Alexa.

OD Panama est diffusé du dimanche au vendredi à 18 h 30.