OD Panama : Le couple préféré du public verra-t-il son aventure se terminer prématurément?

La plupart des candidats sortants d'OD Panama souhaitent de tout coeur qu'Alexis et Juliette remportent cette édition d'Occupation Double. Le public est d'ailleurs du même avis. Leur complicité est belle à voir et l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre paraît sincère.

Mais, se rendront-ils jusqu'en finale? Tout dépend de qui se retrouve avec le plus de pouvoir dans les éliminations.

Dans l'épisode de jeudi, Emma a bien fait comprendre à Enzo que Juliette et Alexis ne faisaient pas partie de son plan pour la finale. Le couple souhaite terminer l'aventure avec Tristan et Alanna, Billy et Émilie ainsi qu'avec Mathieu et Alexandrie.

On a aussi pu voir Alanna faire différentes alliances avec Imane, Sabrina et Alexandrie, mais Juliette n'est pas vraiment impliquée dans les discussions, ce qui nous fait craindre pour la suite.

D'ailleurs, dans la bande-annonce de l'épisode de dimanche, on peut entendre Juliette dire : « je vivais vraiment dans un monde de licorne », puis Alexis déclarer au confessionnal : « présentement, je sens la soupe chaude ».

Bien qu'il ait été annoncé à Alanna et Tristan en voyage que les couples devront voter pour en éliminer un autre, une twist viendra visiblement changer les plans des candidats.

Voyez la bande-annonce fiévreuse au bas de l'article.

OD Panama est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30.