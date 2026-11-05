OD Panama : La mère d'Emma contrainte de se retirer des réseaux sociaux

Récemment, le créateur de contenu Rémi Desgagné s'est entretenu avec la meilleure amie d'Emma, Mia, la gagnante d'Occupation Double Andalousie.

Elle est revenue sur la vague de haine qui a déferlé sur la jeune fonctionnaire de Trois-Rivières. Mia a notamment dénoncé le fait que d'anciens candidats d'OD l'ont violemment critiqué dans des vidéos sur les réseaux sociaux.

« Tu sais c'est quoi. Tu es sorti, puis personne t'a nécessairement aimée. Tu sais c'est quoi encore plus recevoir de la haine, encore plus comment c'est difficile, puis tu es là en train de basher une candidate que tu sais qui va le voir quand elle va sortir », a-t-elle indiqué.

Mia a aussi indiqué que la famille d'Emma avait été entraînée malgré elle dans ce tsunami. « Sa mère se fait texter. Sa mère a supprimé Instagram, elle a supprimé Tik Tok, elle a supprimé Facebook. »

Elle a de la misère à dormir la nuit, ce n'est pas l'fun.

L'ancienne candidate d'OD rappelle que, dans sa saison, ça avait aussi dérapé pour une de ses consoeurs. « Lara, dans mon année, elle avait eu des menaces de mort, juste parce qu'elle avait éliminé Marie-Andrée et Anthony. »

Voyez un extrait de l'entretien de Rémi avec Mia au bas de l'article.

Même si la haine envers Emma n'est pas complètement disparue, elle a, à tout le moins, diminué depuis quelques semaines. Maintenant qu'elle forme un « couple OD » avec Enzo et que les hésitations entre les deux prétendants sont terminées, les commentaires sont un peu moins violents. Par contre, elle risque de sortir les crocs pour se tailler une place au voyage final et, même si tous les candidats seront aussi implacables (sinon plus) qu'elle, elle redeviendra rapidement la cible des internautes, vu sa réputation.

Dans l'extrait de l'émission de ce jeudi (à voir ci-dessous), on peut la voir dire qu'elle souhaite « casser Imane et Sab », ce qui soulève déjà de vives réactions sur le web.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 jusqu'au 22 novembre.