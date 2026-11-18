La finale d'OD Panama approche et le coanimateur Frédérick Robichaud, que nous avons rencontré récemment, est très fébrile en vue de cet évènement en direct.

« Je suis très excité d'avoir la chance de vivre ça au Casino de Montréal en direct. Moi, ça me rappelle ma jeunesse quand j'écoutais OD. Et là, j'ai la chance de le vivre. Je veux vraiment profiter du moment. C'est vraiment ça qui est important pour moi. Il y a toujours aussi le moment où les candidats voient leurs familles, leurs belles-familles. Juste ça, déjà les sourires. Tout le monde est content. La fébrilité du public. Je suis vraiment excité de le vivre », nous a-t-il confié.

Le tournage de L'heure de vérité approche également, ce rendez-vous où tous les candidats se retrouvent pour revenir sur les moments forts de la saison, avec du recul.

J'ai comme un feeling que ça va être excellent cette année. Il y a des comptes qui ne sont pas réglés. Il y a des dossiers qui sont toujours ouverts.

Il ajoute : « On va s'arranger pour faire le tour ensemble et répondre aux questions. De régler ça, ces problèmes-là. [rires] »

On peut donc s'attendre à des animateurs prêts pour de la bisbille et des candidats qui ont encore de la rancoeur.

La grande finale d'OD Panama en direct du Casino de Montréal sera diffusée le dimanche 22 novembre à 18 h 30 et L'heure de vérité sera présentée la semaine suivante, le 29 novembre, à 18 h 30, sur Noovo.