OD Mexique : Le public confus face aux propos de Félix

Il faut compter sur les téléspectateurs pour déceler les moindres irrégularités dans Occupation Double.

Ce dimanche, à OD Mexique, Cath F. et Félix ont gâté les fans des l'émission d'un revirement de situation inattendu. En effet, à son retour de voyage, Catherine a indiqué ne pas avoir été charmée par Bilal, au contraire, et avouait jeter désormais son dévolu sur les gros bras de Félix.

Celle-ci a pris les choses en main rapidement et a embrassé le développeur logiciels en lui empoignant son visage passionnément.

Au cours de sa discussion avec la jolie courtière immobilière, celui-ci a indiqué que, sur le tapis rouge, elle était la fille qui avait accroché son oeil davantage.

Rapidement, les internautes ont rapidement vu une méprise dans les propos de Félix : « Elle était même pas au tapis rouge? 😅 », indiquait une personne sur les réseaux sociaux. La chose a aussi été soulevée allègrement sur les groupes de discussion. Effectivement, Cath F., ainsi que Maude et Fanny, qui avaient été choisies par le public comme « celles qui avaient le plus de chance de séduire les garçons », n'avait pas fait le tapis rouge initial. Par contre, les trois célibataires avaient fait une entrée remarquée face aux six candidats placés aux derniers rangs par les filles du premier tapis rouge (photo au bas de l'article).

D'ailleurs, quand Félix a vu entrer les filles, il s'est exclamé : « C'est même pas une comparaison, c'est une autre planète! ».

Donc, oui, Félix avait effectivement « flashé » sur Cath F. sur le tapis rouge, même si ce n'est pas devant elle qu'il avait dû faire son discours.

Ce nouveau couple se rendra-t-il jusqu'à la finale de l'aventure? Au grand malheur de Bilal, on croit que ce duo fera des flammèches à OD, et ce, jusqu'à la fin... À suivre!