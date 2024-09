OD Mexique : Jimmy nous révèle ce que nous n'avons pas vu de son aventure

Le couvreur et mannequin de Mandeville Jimmy a été le premier éliminé à OD Mexique.

Ce sont les filles de l'autre maison qui ont décidé de son sort alors qu'elles ne le connaissaient pas. Injuste? C'est ce que croient plusieurs téléspectateurs qui se sont exprimés en grand nombre sur les réseaux sociaux au lendemain de son élimination.

Jimmy, lui, reste assez serein par rapport à la tournure des évènements. « Je m'attendais à ça. Dans ma tête, j'étais déjà prêt à m'en aller. Je l'ai bien pris pour vrai. »

Le jeune homme de 21 ans indique qu'il n'a pas été gêné non plus de ce qu'il a vu de lui dans l'émission. « Ça m'a peut-être un peu déçu de ne pas me voir souvent, mais à part ça, à chaque fois que j'étais à la caméra, je n'ai rien à me rapprocher. »

Comme Jimmy a été, en effet, un personnage assez effacé de cette première semaine d'OD, il nous manque certainement plusieurs détails de son parcours. « J'aurais aimé qu'ils mettent plus de conversations que j'ai eues avec les filles », nous confie le mannequin. « J'ai quand même beaucoup parlé à Fanny. Nous avons notamment eu une grosse conversation qui nous a rapprochés. » Il précise aussi avoir développé une belle complicité avec Maude.

Jimmy explique que, chaque soir, tous les candidats se réunissaient pour manger ensemble. Il s'agit d'ailleurs des moments qu'il a préféré de son aventure. « On s'installait tous autour de la table. On faisait des prières et on dégustait notre repas. On avait de bonnes conversations. C'était de beaux moments. »

De se retrouver « entre boys » avant de se coucher fait aussi partie des plus beaux souvenirs qu'il garde d'Occupation Double. « On parlait de tout et de rien. »

Bien que nous n’en sommes qu'en tout début de saison, nous avons demandé à Jimmy qui pourrait former le premier couple officiel de l'aventure OD Mexique. Selon ses observations, il croit que Bilal et Cath pourraient se rendre loin.

Rappelons que, depuis le début de la saison, Bilal se trouve à être le mal-aimé sur les réseaux sociaux. Jimmy n'a pas voulu commenter la bisbille qui se joue sur internet. « C'est mon boy. Tous les gens qui sont dans l'aventure, ce sont de belles personnes. »

Jimmy n'a pas trouvé sa douce au Mexique, mais on lui souhaite de tout coeur de rencontrer la femme de sa vie bientôt au Québec.