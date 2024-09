OD Mexique : Fanny fait une bourde lors du party

Dimanche, les choses commencent déjà à déraper à OD Mexique.

Dans la bande-annonce du prochain épisode, présentée à la fin de l'émission de jeudi, on peut voir Raphaël s'emporter contre les garçons en prétendant qu'ils ne seraient pas solidaires avec lui. « On a parlé de tout ce que vous vous êtes dit dans mon dos », déclare-t-il face à un Bilal réfractaire.

Nous ne connaissons pas encore exactement le contexte de cette dispute, mais, dans le résumé officiel de l'émission de dimanche, il est écrit que, pendant le party de la semaine dédié aux 18 ans d'OD (photos au bas de l'article), « Fanny parle trop et les tensions montent ». Y aurait-il des liens à faire entre les deux évènements?

Aussi, dimanche, Fanny et Mamadou vivront un moment privilégié avec les requins-baleines. Nous assisterons également au premier voyage de la saison. Catherine L. et Félix iront explorer les montagnes enneigées du Chili. Ils seront même coincés sur une route escarpée, obstruée par des avalanches. « Une des expériences les plus stressantes de ma vie », dit Catherine dans la bande-annonce.

Puis, un premier garçon devra quitter l'aventure. On nous promet d'ailleurs une «délibération nouveau genre ».

Ne manquez pas la première élimination de la saison, dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

Rappelons aussi que, comme l'a indiqué le couple d'animateurs la semaine dernière, six nouveaux célibataires débarqueront bientôt dans l'aventure (voyez-les ci-dessous). Ça promet!