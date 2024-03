La production dévoilait ce matin que ce sera sous le soleil vibrant du Mexique que la 18e édition d'Occupation Double se tiendra l'automne prochain.

Le charmant couple d'animateurs, le duo formé d'Alicia Moffet et de Frédérick Robichaud, sera également de retour pour une deuxième année. Voyez-les ouvrir les portes de leur maison pour annoncer la bonne nouvelle de vive voix, dans la vidéo au bas de l'article.

Avec cette destination historique, colorée et pittoresque, chose certaine, c'est une saison pleine de twists qu'on nous promet. Il va faire chaud cette année à Occupation Double!

Officiellement, les auditions sont à nouveau ouvertes pour permettre aux célibataires les plus crousti-fondants du Québec de participer. La première ronde d'audition, soit un questionnaire et un court vidéo d'introduction, est officiellement ouverte pour les 20 à 35 ans qui souhaiteraient tenter leur chance dans l'aventure.

En plus de courir la chance d'y remporter un très gros prix, de voyager, et d'en ressortir avec une petite tribune, participer à l'émission, c'est aussi la chance de rencontrer l'amouuuuur! Pour les intéressés, le formulaire de participation se trouve sur occupationdouble.noovo.ca. La date limite pour soumettre sa candidature est déterminée au 28 avril à 23 h 59 et les auditions en personne devant les juges auront lieu dès ce printemps.