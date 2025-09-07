OD Chypre : Une nouvelle formule qui apporte plus de positif que de négatif

Ce dimanche était diffusée la première émission de la nouvelle saison d'Occupation Double, tournée à Chypre.

Voulant s'éloigner du modèle conventionnel des tapis rouges qui laissaient très peu de place à la découverte de l'autre et misaient essentiellement sur le physique, la production a décidé de proposer une nouvelle formule cette année. En effet, les filles et les garçons ont été divisés en deux groupes et avaient l'occasion de discuter avec les personnes du sexe opposé avec lesquelles ils avaient été jumelés. Les deux clans sélectionnaient ensuite leurs préférés. Ainsi, quatre garçons et quatre filles embarquaient directement dans l'aventure. Le lendemain, une balade en bateau permettait aux candidats qui n'avaient pas été choisis au premier tour de se connaître davantage. Une autre ronde de sélection a eu lieu jusqu'à ce que deux célibataires soient finalement exclus officiellement du jeu.

Bien qu'on apprécie l'idée de donner plus de temps aux participants pour développer des liens et des affinités, il reste que le physique prime encore, malgré tout. Même si personne n'est laid dans ce groupe élite, les critères de sélection ressemblent davantage à « il a l'air le fun à embrasser » et « il a des beaux tattoos » que « il semble avoir de belles connaissances générales ». Précisons quand même que le garçon éliminé comparait les filles à de la nourriture, ce qui était un argument convaincant pour le retrancher. Sur le tapis rouge, les jeunes femmes n'auraient pas eu accès à ce comportement discutable. À moins bien sûr qu'il avait l'intention de parler de son style de femme « format collation » dans son speech...

OD continue de créer des twists dans des twists en faisant croire, par exemple, aux candidats qu'ils éliminent un garçon et une fille d'entrée de jeu, sans décorum, simplement parce que leurs confrères et consoeurs les ont qualifiés de « plus grande menace ». Évidemment, personne ne croit à ce revirement, ni les candidats, ni les téléspectateurs. À ce compte là, on pourrait leur dire d'emblée qu'ils ont droit à un privilège plutôt que de feindre leur éviction sauvage à laquelle personne ne croit.

Le montage habile met encore de l'avant certaines perles du langage des participants - « c'est quelqu'un qui nous a tous tapé l'oeil » - ou des réflexions inattendues, comme Marie-May qui n'a aucune idée de ce qu'est un électricien (l'âge ne peut pas TOUT excuser) ou Laurie qui se demande Maxime est pilote de quoi. Mais, disons-le, c'est pour ces morceaux de bravoure qu'OD est un plaisir coupable depuis 17 saisons.

Ces candidats - qu'on connaît encore très peu - ont certainement le potentiel de nous divertir jusqu'en novembre. Rappelons que cinq nouveaux garçons entreront dans l'aventure sous peu (voyez-les dans la publication ci-dessous), ce qui risque de créer des remous très tôt dans les maisons chypriotes. Dès lundi, on nous promet la première chicane de filles. French et bisbille dans les deux premières émissions : que demander de plus?!