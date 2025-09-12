Accueil
OD Chypre : Un couple formé dans la maison des exclus

« On est maintenant exclusifs. »

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Nous avons eu la chance de discuter avec Elisa et Danick, éliminés de l'aventure OD Chypre tout récemment.

Si leur élimination a été difficile, on peut dire qu'ils ont su trouver du réconfort dans la maison des exclus.

En effet, Elisa s'est tournée vers Yorick et Danick vers Claudia.

Comme ils ont eu la chance de passer plusieurs semaines ensemble, la relation entre Elisa et Yorick s'est développée de manière inattendue.

« Pour l'instant, ça va super bien. On est full optimistes pour le futur. On va voir comment ça marche dans notre vraie vie parce que là, on était vraiment dans une petite bulle. »

On est exclusifs. On est sur la bonne voie pour du sérieux.

Les choses sont un peu différentes pour Danick et Claudia. « On n'est pas à la même place qu'eux autres. On prend notre temps. On verra où ça nous mène. Moi, j'ai des choses à régler de mon côté. J'ai mon garçon et tout ça. On prend vraiment notre temps d'apprendre à se connaître. »

Les quatre s'entendent pour dire que la maison des exclus est un endroit parfait pour les rapprochements. « C'est le paradis. Tu n'as rien à faire le lendemain. Tu te fais à manger. Tu es à la piscine. Il fait 45 degrés. Il fait beau. Tu n'as pas de téléphone. On n'a même pas l'heure! On ne sait pas on est quel jour de la semaine », indique Danick.

« Mais en même temps, ils te voient dans toutes tes émotions », ajoute Elisa. « Tu arrives là-bas. Tu viens de vivre un rejet. Tu viens de vivre un échec. C'est sûr que c'est beaucoup d'émotions et de frustrations. Mais en même temps, c'est eux qui peuvent le mieux comprendre. C'est eux qui ont vécu la même chose. »

On souhaite bonne chance aux tourtereaux Yorick et Elisa pour la suite! ❤️

