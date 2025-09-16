OD Chypre : Naomi réagit avec émotion après avoir vu les épisodes

Dimanche dernier, à OD Chypre, les garçons ont choisi d'éliminer la flamboyante Naomi.

C'est principalement en raison des commentaires d'Arnaud, qui venait tout juste de revenir de voyage avec elle, que les célibataires ont pris cette décision. À Amsterdam, Naomi avait confié à l'entrepreneur en restauration qu'elle voulait gagner la compétition.

La seule chose que Naomi changerait de son aventure est en lien avec ces aveux sur l'oreiller. « Je ne confierais pas toute ma stratégie à Arnaud. Parce que je ne savais pas qu'il allait l'utiliser comme ça. »

« Je pense que j'ai joué une game qui était honnête, j'ai été full transparente », ajoute-t-elle. « Je ne me suis jamais sentie en danger pendant que j'étais là-bas. J'ai agi en conséquence des informations que j'avais. »

Son élimination est donc arrivée comme un coup de poignard. « Quand j'ai vu ma face sortir de l'enveloppe, mon coeur a arrêté de battre. Le disque a arrêté de tourner. J'étais un peu dans un déni. Je l'explique un peu comme quand tu es en rupture amoureuse. La première étape, tu es dans le déni.

Dans ma tête, ce n'était pas vrai. Quelqu'un allait sortir d'un buisson et me dire que c'était une blague.

« On me voit, je vais dans la maison et je regarde à terre. J'essayais de comprendre. Avec les informations que j'avais, je ne comprenais pas pourquoi mon nom était dans cette enveloppe-là. »

Que répond-elle à ceux qui prétendent qu'elle était trop confiante?

Les gens ont raison. J'étais trop confiante. J'avais beaucoup de raisons de l'être.

Elle s'explique : « Je suis arrivée à l'aventure, dans les dates, les gars m'ont choisie parce que je faisais l'unanimité. Ils étaient comme : "C'est un choix évident, on choisit Naomi". Déjà là, premier baume. Après ça, on m'envoie à Amsterdam parce que je fais l'unanimité. Deuxième baume. Avec Charles, ça coulait bien. On avait notre inside. Avec Maxime aussi, ça coulait bien. Arnaud, en voyage, il m'a dit qu'il m'aimait bien. On s'est dit qu'on allait former une alliance. Moi, j'étais la fille la plus sécure possible. Je n'avais pas de raisons de me sentir en danger. »

Elle revient sur cette fameuse nuit avec Arnaud aux Pays-Bas. « C'était vraiment un moment intime. On s'est confiés. Il m'a dit qu'il aimait les gens spéciaux et que j'étais une personne spéciale. Il m'a dit qu'il m'aimait bien. On s'est complimentés sur notre intelligence. C'était vraiment un beau moment. À un moment donné, on s'est pris la main. Je me sentais vraiment en confiance. C'est pour ça que je me suis sentie à l'aise de lui partager comment j'envisageais le jeu. C'est aussi une question qu'il m'a posée et j'ai répondu. »

En ce qui concerne les réseaux sociaux, Naomi n'est pas inquiète pour elle, mais davantage pour sa famille. « Ce matin, il a fallu que je fasse une petite éducation à ma mère et à ma tante, respectueusement."On ne répond pas aux gens". »

On souhaite à Naomi un retour à la réalité pas trop brutal.

Ce soir, elle devra prendre une grande décision et visionnera certaines images déchirantes. « Ça m'a fait pleurer. Ça m'a brisée. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Je ne me sentais pas bien. [...] c'est un peu rentrer le couteau dans la plaie. » À suivre ce mardi soir 18 h 30 sur les ondes de Noovo.