OD Chypre : Naomi commente le jeu de Béatrice

Ce dimanche à Occupation Double, Béatrice a poursuivi sa conquête de l'homme célibataire québécois à Chypre.

Celle-ci fait l'unanimité auprès des garçons d'OD qui ne lui trouvent aucun défaut.

De son côté, Béatrice a ses préférés, mais elle avoue avoir envie de tous les embrasser.

Sa copine Naomi, sortie d'OD dans un grand fracas la semaine dernière, a commenté le jeu de son ami ainsi : « Béa ovule ce soir. Love that for her. »

Maxime est, pour le moment, le « top 1 » de l'étudiante en sexologie. Ceux qui ont fait un plongeon tout habillé dans la piscine lors du party font presque l'unanimité sur les réseaux sociaux. Le public aimerait qu'ils forment un couple et se rendent en finale.

« J'aimerais tellement que ça marche entre ces 2 là 🙏 Il a tellement l'air du être bon je trouve »

« Ils vont bien ensemble et ça a l’air de deux très bonnes personnes 🙌🏻 »

« Wow ça serait génial ses deux-là »

Comme son deuxième choix est présentement Arnaud, que les téléspectateurs n'apprécient pas beaucoup, il est évident que le public préfèrerait le charmant Maxime au restaurateur, qui continue de faire des vagues.

Rappelons que cinq nouveaux garçons feront leur entrée dans le jeu ce lundi. Ceux-ci viendront-ils brouiller les cartes et chambouler le coeur de la très populaire Béa? C'est à suivre!

OD Chypre est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.