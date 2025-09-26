OD Chypre : Laurie s'exprime sur sa relation tendue avec Any

Laurie a quitté l'aventure OD Chypre lundi dernier. Elle a été éliminée par les nouveaux garçons face à Any, qui a réussi à mieux se vendre auprès de ces derniers.

Any avait précédemment mentionné aux filles qu'elle était prête à quitter le jeu, mais son discours a changé en cours de route.

« Elle a monté les marches et elle a vu Deymien. On l'a entendu à la télé qu'ils se connaissaient un peu des réseaux. Ça fait du sens qu'elle était vraiment intéressée à lui parler. C'est comprenable qu'après ça, elle n'ait pas dit qu'elle voulait quitter ce soir-là. Elle avait changé d'idée. »

Elle ajoute : « Tout le long de la soirée, une fois qu'on a été exclues, avant qu'on voie les garçons, qu'on sache qu'on allait pouvoir avoir une deuxième chance et rester dans l'aventure, elle m'aidait vraiment à me calmer et me dire que ça allait être correct. »

Quand on a su qu'on pourrait se vendre aux nouveaux garçons, c'est elle qui m'a aidée à me regrouper, en me disant que c'est moi qui allais rester. C'était vraiment dur parce qu'elle me l'avait dit juste avant qu'on monte les marches.

Par rapport à sa relation générale avec Any, elle nous dit ceci : « Je trouve qu'elle avait un ton difficile à comprendre. Peut-être qu'elle pensait qu'elle nous disait une petite blague, mais sur le ton qu'elle le disait, on ne pensait pas nécessairement que c'était une blague. On restait un peu à l'écart. On ne savait pas trop comment gérer ça. C'était vraiment dur à suivre. »

Laurie a été étonnée que les garçons lui disent qu'elle ne faisait pas nécessairement une bonne première impression.

Je ne me suis jamais fait dire ça avant.

« Mais je pense que c'est une perception », enchaîne-t-elle. « Je pense que ce n'est pas en général dans la vie que je donne une mauvaise première impression. Je pense juste que, dans ce groupe-là, ils ont eu de la misère à sizer peut-être mes émotions, mais sans plus. »

Après avoir été éliminée, Laurie n'a pas été accueillie par les autres exclus. « Après la grosse soirée forte en émotion, je suis arrivée dans une nouvelle maison des exclus. J'avais la maison à moi toute seule. J'ai choisi ma chambre. J'ai vraiment pris du temps pour moi. Dans ma tête, j'allais rejoindre Naomi, Elisa, Claudia, Charles. [...] En arrivant ce soir-là, je n'avais pas beaucoup parlé. Je ne feelais tellement pas, mais le lendemain, quand je me suis réveillée, j'aurais aimé les voir c'est sûr, mais bon, j'étais toute seule dans ma maison. »

Qui selon elle se rendra jusqu'en finale? « Cindy et Jérémie », nous dit-elle. « Je trouve que leur connexion est vraiment belle. »