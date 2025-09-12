Accueil
OD Chypre : Des tensions autour de la table de délibération ce dimanche

L'une des filles montre qu'elle ne se laissera pas marcher sur les pieds.

OD Chypre
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La nouvelle saison d'Occupation Double a débuté sur les chapeaux de roues dimanche dernier.

D'abord, pas de tapis rouge cette année. Les animateurs avaient plutôt réservé des rencontres individuelles aux candidats afin qu'ils apprennent à se connaître. Qu'on ait apprécié ou pas la nouvelle formule, on doit saluer l'effort de la production de faire les choses différemment.

Dès le lendemain de la première, nous avons assisté à une première chicane dans la maison des filles. Rapidement, les fortes personnalités des participantes se sont entrechoquées.

Les choses ne s'amélioreront pas ce dimanche alors que les filles devront déterminer quel garçon devra quitter l'aventure.

« Pourquoi tu fais la victime », dira Marie-May à Laurie, qui lui répondra du tac au tac : « Ah relax, là! », sous le regard ébaubi (image ci-dessous) de leurs colocs.

Le texte se poursuit plus bas.

Visiblement, Laurie, une entraîneuse personnelle de 26 ans qui avoue elle-même manquer de patience, ne se laissera pas marcher sur les pieds!

Aussi, dimanche, nous assisterons au voyage de Naomi et Arnaud. Voyez des images dans la bande-annonce ci-dessous.

OD Chypre est diffusé du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

