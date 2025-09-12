OD Chypre : Des tensions autour de la table de délibération ce dimanche

La nouvelle saison d'Occupation Double a débuté sur les chapeaux de roues dimanche dernier.

D'abord, pas de tapis rouge cette année. Les animateurs avaient plutôt réservé des rencontres individuelles aux candidats afin qu'ils apprennent à se connaître. Qu'on ait apprécié ou pas la nouvelle formule, on doit saluer l'effort de la production de faire les choses différemment.

Dès le lendemain de la première, nous avons assisté à une première chicane dans la maison des filles. Rapidement, les fortes personnalités des participantes se sont entrechoquées.

Les choses ne s'amélioreront pas ce dimanche alors que les filles devront déterminer quel garçon devra quitter l'aventure.

« Pourquoi tu fais la victime », dira Marie-May à Laurie, qui lui répondra du tac au tac : « Ah relax, là! », sous le regard ébaubi (image ci-dessous) de leurs colocs.

