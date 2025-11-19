OD Chypre : Des chicanes dans la maison des finalistes?

Dans l'émission de ce mercredi d'OD Chypre, Alicia et Fred visiteront les finalistes dans leur chalet.

Dans la bande-annonce, que vous pouvez voir ici, on constate que l'ambiance n'est pas particulièrement joyeuse dans la maison.

Any semble avoir des accrochages avec Cindy, alors que Deymien revient sur le fait qu'Arnaud n'a pas respecté sa parole. On peut effectivement s'attendre à ce que le fait d'avoir visionné les émissions ait engendré certains conflits entre les finalistes.

Déjà, dans l'épisode de mardi, les quatre couples regardaient les premiers épisodes de la saison et ce n'était pas que joie et allégresse entre les murs de leur chalet du Groupe Investiir au Domaine Pine Hill.

Celui qui a le plus écopé de ce visionnement a été Mathis, alors que le paysagiste de Rosemère a dû regarder, en présence de celle qu'il appelle désormais sa blonde, le moment où il a quitté la maison des exclus pour revenir dans l'aventure et a ainsi brisé le coeur de Laurie. Cindy n'a pas apprécié non plus la façon dont son prince charmant a géré la situation.

Malgré plusieurs révélations gênantes, les huit candidats semblaient relativement bien accueillir les émissions, mais on peut s'attendre à ce que les choses se corsent lors de leur visionnement de la deuxième partie de la saison...

Alors que, généralement, les quatre épisodes entre la fin de la saison régulière et la grande finale sont plutôt ennuyants, on doit dire que cette année - à l'image de la saison, d'ailleurs -, ils sont parfaitement délicieux! Nous avons eu droit à du drama jusqu'à la dernière seconde!

Ne manquez pas la finale d'OD Chypre ce dimanche 23 novembre à 18 h 30. L'Heure de vérité sera quant à elle diffusée le dimanche suivant, le 30 novembre.