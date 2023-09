OD Andalousie : L'émission du tapis rouge sera plus longue que prévue

Le tapis rouge d'OD Andalousie sera diffusé dimanche prochain, le 17 septembre. Tous les fans d'Occupation Double - dont nous sommes - sont impatients de découvrir cette version revampée et améliorée.

Nous avons eu la chance de discuter avec les nouveaux animateurs, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, qui en sont déjà à leur deuxième semaine à l'animation de la téléréalité.

Concernant le tapis rouge, le couple nous promet que nous ne serons pas déçus du résultat. Déjà, il durera 110 minutes, plutôt que 90, comme par les années passées. « C'était trop bon pour être coupé! » nous dit Alicia Moffet. Le tapis rouge débordera donc sur l'émission OD Extra, qui, elle, sera légèrement écourtée cette semaine.

Comme il avait été annoncé précédemment, les garçons auront droit à une date de 3 minutes sur le tapis rouge. Ils devront choisir sur place - alors qu'ils verront les filles pour la première fois - avec qui ils veulent s'entretenir. Puis, c'est devant tout le monde qu'ils tenteront de séduire celles qui leur ont fait la meilleure première impression. Ensuite, les filles décideront directement sur le tapis rouge si le garçon entrera dans l'aventure ou pas. Les malaises seront au rendez-vous, nous promettent les animateurs!

Notons que ce concept a été imaginé après l'élimination précoce de Dave l'an dernier, qui avait déçu autant la production que les fans. S'il avait eu la chance de discuter avec un des filles en tête-à-tête, son sort aurait été bien différent, croit le producteur au contenu Jean-Philippe Perron.

Aussi, il faut savoir que le tapis rouge a été filmé sur deux jours cette année, une première dans l'histoire de l'émission. Le tournage a eu lieu dès le lendemain de l'arrivée de Fred et Alicia en Espagne, ce fut donc une entrée en matière plutôt brutale. « C'était 'rough' pour le corps, mais c'est mon plus beau souvenir jusqu'à présent », indique Frédérick Robichaud.

Alicia et Fred se partageront l'animation des différents blocs de façon égale. Parfois Alicia ira chez les garçons, à d'autres occasions, ce sera Fred : pas de divisions sexistes ici.

Comme on s'échange tout ça, on a une proximité avec tout le monde. Ça amène toute sorte de discussions différentes et d'énergies différentes.

Les deux animateurs se sont, déjà, beaucoup attachés aux célibataires. Ils suivent attentivement le développement de leur aventure. « Quand nous sommes ailleurs et que nous ne voyons pas ce qui se passe dans les maisons, on demande des nouvelles », précise Alicia Moffet.

Les éliminations n'ont pas nécessairement été faciles à vivre pour les animateurs, comme les émotions sont à fleur de peau lors de ces moments charnières. « Malgré tout, c'est une partie que j'avais hâte de vivre à l'animation. Les discussions sont bonnes, on va un peu plus loin que juste des annonces, et c'est le fun d'apprendre à les connaître d'une autre façon », précise Fred.

Discuter avec les animateurs ne nous a rendus que plus fébriles en vue de dimanche prochain. Nous avons très hâte de découvrir ce tapis rouge modernisé, et de voir ces candidats provenant des quatre coins du Québec (et du Nouveau-Brunswick) tomber en amour (ou pas) sous nos yeux.

Ne manquez pas ça, ça se passe le dimanche 17 septembre à 18 h 30, sur Noovo.