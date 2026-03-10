Occupation Double version 35 ans et +, c'est possible?

Parmi les choses que les fans d'Occupation Double réclament le plus, c'est une mouture 35 ans et plus.

Vu le succès que Ma mère, ton père avait eu à TVA l'an passé, on peut s'imaginer que cette version mature de la téléréalité de Noovo saurait certainement rejoindre son public.

Mais, est-ce une possibilité étudiée chez Production J? Nous sommes allés à la source et avons demandé à la productrice Julie Snyder.

« Le désir doit venir des diffuseurs », nous dit-elle d'abord.

Moi, c'est sûr que j'ai ce désir-là très profondément ancré, d'avoir un OD "deuxième chance".

« OD Tentation au soleil qui est numéro un sur Crave Canada, toutes langues et tous genres confondus, ouvre la porte à faire d'autres dérivés d'Occupation Double », indique la productrice. « C'est sûr que plus que nos dérivés fonctionnent, plus que ça donne envie aux diffuseurs de poursuivre l'aventure encore plus loin ».

Ainsi, les téléspectateurs ont le droit d'espérer voir des adultes matures chercher l'amour dans des destinations paradisiaques prochainement!

On rêve là... Imaginez un Occupation Double deuxième chance animé par un couple comme Maripier Morin et Jean-Philippe Perras ou bien Bianca Gervais et Sébastien Diaz ou même Patricia Paquin et Louis-François Marcotte qui se déroulerait genre à La Barbade ou à Hawaï. Ce serait assez incroyable!

On se croise les doigts pour que ce projet « Deuxième chance » voit le jour! 🤞