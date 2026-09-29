Nouveau projet télé pour Sara Dufour en 2027, découvrez qui animera avec elle

On apprend aujourd'hui que Sara Dufour animera aux côtés de Bryan Audet une nouvelle émission nommée Sur la même fréquence qui sera diffusée sur les ondes d'ICI Télé et sur Tou.tv au printemps 2027.

Les animateurs installeront leur roulotte rétro, qui s'avère être une espèce de station de radio roulante, en plein coeur d'un village donné pour laisser parler ses habitants à leurs micros. Produite par KOTV, cette nouveauté télévisée est l'adaptation québécoise du format belge Radio Gaga qui se déclinera en huit épisodes d'une heure. De cette façon, nous aurons amplement le temps de découvrir la complicité que partageront Bryan et Sara au micro et ce, à travers leur passion pour la musique et les petits bouts d'histoire qui seront évoqués par leurs invités.

Un concept que nous trouvons absolument brillant, d'autant plus que de petites radios seront distribuées auprès de certains auditeurs de chaque région visitée, qui seront rassemblés dans un même lieu ou dans l’intimité de leur foyer. Des caméras pourront même capter leurs réactions spontanées question de nous donner accès à des moments empreints de grande tendresse et de vérité. À l'occasion, certains pourront aussi faire une demande spéciale, dédier une chanson à un proche ou à tout le village.

Au bout du compte, cette émission pour le moins novatrice nous permettra de découvrir les enjeux, les savoir-faire et la relation privilégiée qui unit une communauté à son territoire. Vivement l'arrivée du printemps 2027!