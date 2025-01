Nous avons vu les 4 prochains épisodes de STAT : Voici ce que nous pouvons vous dire

L’autrice Marie-Andrée Labbé s’est assurée de nous offrir un retour des fêtes à la hauteur de nos attentes avec STAT. Les épisodes que vous verrez à compter du lundi 6 janvier ne laisseront personne indemne, alors que le sort de plusieurs personnages est menacé.

Commençons par vous dire que, même si nous connaissons maintenant la vérité, nous ne vous dirons pas s’il y a des décès dans ces épisodes. Nous ne voudrions surtout pas gâcher votre visionnement. Voici tout de même ce que nous POUVONS vous dire…

D’abord, concernant les choses « moins graves », sachez que c’est à partir du mercredi que vous pourrez en apprendre davantage sur l’arrivée de Claude Coupal (Caroline Néron) comme directrice de Saint-Vincent et sur le congédiement de Pascal St-Cyr (Normand D’Amour) comme directeur des services professionnels. Ce changement de garde ne se fera pas sans un peu de flammèches, comme vous pouvez vous l’imaginer. Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) prendra dès lors plus de place dans l’intrigue.

Quant aux cas médicaux qui occuperont cette première semaine, il y a celui d’Anne-Marie Bernard (Isabelle Giroux), patiente hypocondriaque arrivée à Saint-Vincent en produisant des émanations toxiques. La réponse concernant son cas pourrait bien arriver d’une personne qu’on ne croyait pas voir s’illustrer dans ce dossier. Il y a aussi Vicky Thibault (Laurence Latreille), enfin sortie de son coma après un glissement de terrain, qui semble avoir perdu la mémoire. Elle ne se souvient donc pas qu’elle fuyait son conjoint violent au moment de sa mésaventure. Enfin, trois hommes feront leur entrée à Saint-Vincent, visiblement très intoxiqués après une soirée de fête. L’un d’eux est inconscient (Brian Piton) tandis que ses amis, deux « prix Nobel » à classer du côté des mâles alpha, rigolent comme des imbéciles heureux, comme s’il n’y avait rien de grave. La fiancée (Catherine St-Martin), qui attendait le retour de son amoureux après son enterrement de vie de garçon, aura une mauvaise surprise.

Pendant ce temps, comme on le pensait, Tristan Rhéaume (Steve Gagnon) aura un rôle important à jouer dans le drame qui a lieu chez Steve Joliceur (Marc Beaupré). Celui-ci débarquera chez son ami, après n’avoir pu le joindre par téléphone. Ce sont les premières minutes de l’épisode de lundi. Il aura la surprise d’une vie, en découvrant la scène que vous connaissez tous. Les victimes Delphine et Philippe (Virginie Ranger-Beauregard et Patrick Labbé) et l’agresseur, toujours en psychose, seront transportés d’urgence à Saint-Vincent, où le personnel, sous le choc, s’activera pour sauver les pots cassés. Les proches seront appelés, les émotions seront à leur paroxysme. Essentiellement, les deux premiers épisodes de la mi-saison seront consacrés aux contrecoups de cette affaire.

Voilà des images qui sauront vous rappeler que les médecins doivent souvent continuer à prodiguer les meilleurs soins, même quand leur vie personnelle fout le camp. Les lendemains pourraient être difficiles pour certains...

Votre coeur battra certainement la chamade en visionnant ce retour des fêtes, qui ne pourrait être plus captivant. Au sommet de leur art, tous les comédiens impliqués vous épateront. Il n’y a aucune fausse note ici, autant du côté du scénario de Marie-Andrée Labbé, de la réalisation, que du jeu de la talentueuse distribution. Pas de doute, STAT marquera les esprits en ce début d’année. Vivement la suite!

C'est un rendez-vous, du lundi au jeudi, à compter du 6 janvier à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.