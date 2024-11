Noovo répond aux critiques concernant OD Tentations au soleil

Depuis que la bande-annonce de la nouvelle mouture d'OD a été présentée - OD Tentations au soleil -, les téléspectateurs réagissent en grand nombre.

La plupart des fans d'Occupation Double sont emballés par la proposition, mais ne peuvent s'empêcher d'être aussi, à la fois, déçus par la stratégie de diffusion. En effet, plutôt que d'être présenté sur Noovo, comme la téléréalité originale, cette version sera plutôt disponible uniquement sur la plateforme de streaming Crave.

Nous avons demandé à Mélanie Bhérer. Directrice générale, Variété, style de vie, documentaire et numérique, Bell Média, de nous expliquer cette décision. Voici sa réponse : « En fait, pour nous, c'était important de développer du contenu pour chaque plateforme, du contenu différent, puis sur Crave versus une généraliste, on pouvait se permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, OD Tentations, on explose un petit peu, on va plus dans la séduction. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là : pour développer du contenu unique à Crave, mais aussi pour se permettre d'aller un petit peu plus loin dans le jeu de la séduction. »

Est-ce possible qu'OD Tentations au soleil se retrouve sur Noovo ultimement? « Pour l'instant, on ne le sait pas, mais ce n'est pas impossible. » Vu le caractère un peu plus « épicé » de cette production, on peut s'imaginer que l'émission n'aura pas la même case horaire qu'Occupation Double...

Crave déposera deux épisodes d'OD Tentations au soleil chaque lundi dès le 2 décembre.

À noter que, juste après L'heure de vérité dimanche prochain, les téléspectateurs pourront découvrir OD avant les tentations, une émission spéciale de 30 minutes qui plonge le public dans les dynamiques coulisses de la nouvelle téléréalité de Crave.