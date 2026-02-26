Noovo annonce un nouveau magazine d'actualité culturelle : Découvrez les nombreux chroniqueurs connus

Noovo et Crave annonce aujourd'hui une fantastique nouvelle, qui donnera davantage de visibilité à l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs.

À compter du 9 avril, vous pourrez visionner une nouveauté intitulée Pop! ou rien, magazine d'actualité culturelle animé par Marie-Josée Gauvin. L'équipe promet un tour d'horizon complet de ce qui crée un buzz chez nous et à l'international.

Pour l'occasion, le diffuseur a recruté plusieurs chroniqueuses et chroniqueurs bien connus, qui viendront mettre du soleil dans notre printemps télévisuel.

Anne-Marie Withenshaw, Alex Perron, Marie-Mai, Maxence Garneau, Eva Lamontagne, Rainbow, Jérémie Jacob, Marika Simard, Philippe Lacroix, Anne-Lovely Étienne, Catherine Beauchamp, Malia Kounkou, Seb Lozon, Jean-Michel Côté, Marie-Ève Campeau et Johannie Hébert-Cimon font donc partie de cette équipe dynamique qui couvrira les différents aspects de la vie culturelle.

Découvrez ci-dessous quels seront leurs mandats respectifs.

Produits par Bell Média, les épisodes de Pop! ou rien seront déposés le jeudi à 17 h sur Crave, et diffusés le même jour à 19 h 30 sur Noovo dès le 9 avril.