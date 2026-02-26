Noovo annonce un nouveau magazine d'actualité culturelle : Découvrez les nombreux chroniqueurs connus

Noovo et Crave annonce aujourd'hui une fantastique nouvelle, qui donnera davantage de visibilité à l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs.
À compter du 9 avril, vous pourrez visionner une nouveauté intitulée Pop! ou rien, magazine d'actualité culturelle animé par Marie-Josée Gauvin. L'équipe promet un tour d'horizon complet de ce qui crée un buzz chez nous et à l'international.
Pour l'occasion, le diffuseur a recruté plusieurs chroniqueuses et chroniqueurs bien connus, qui viendront mettre du soleil dans notre printemps télévisuel.
Anne-Marie Withenshaw, Alex Perron, Marie-Mai, Maxence Garneau, Eva Lamontagne, Rainbow, Jérémie Jacob, Marika Simard, Philippe Lacroix, Anne-Lovely Étienne, Catherine Beauchamp, Malia Kounkou, Seb Lozon, Jean-Michel Côté, Marie-Ève Campeau et Johannie Hébert-Cimon font donc partie de cette équipe dynamique qui couvrira les différents aspects de la vie culturelle.
Découvrez ci-dessous quels seront leurs mandats respectifs.
Produits par Bell Média, les épisodes de Pop! ou rien seront déposés le jeudi à 17 h sur Crave, et diffusés le même jour à 19 h 30 sur Noovo dès le 9 avril.
Anne-Marie Withenshaw, figure incontournable de la scène culturelle depuis près de 30 ans, sait tout ce qui se passe à l'international.
Alex Perron, artiste chouchou du public québécois, offre son point de vue original - et parfois grinçant - sur les tendances du moment.
Marie-Mai, idole de la scène musicale québécoise, s'inscrit à titre de collaboratrice spéciale en proposant des échanges uniques avec certains des plus grands artistes.
Maxence Garneau, pétillant personnage qui s'est fait connaître avec Les traîtres, part à la recherche de confidences, aussi profondes qu'inusitées.
Eva Lamontagne, virtuose de la danse révélée dans Quel talent!, couvre les tapis rouges du haut de ses 12 ans.
Rainbow, reine du 450, qui compte parmi les drag queens les plus appréciées de la province, visite les maisons, les studios ou les coins secrets des artistes.
Jérémie Jacob, comédien qui brille notamment dans Big Brother : Le piège avec son personnage du « tata», ne recule devant rien et relève les défis lancés par Marie-Josée.
Marika Simard et Philippe Lacroix, chroniqueurs intrépides, entrent dans les coulisses, grâce à leurs carnets de contacts, et offrent des accès exclusifs.
Anne-Lovely Étienne, fidèle à son énergie communicative, se rend dans les plus grands évènements jet set québécois.
Catherine Beauchamp, avec sa connaissance implacable du 7° art, partage sa passion pour le cinéma.
Malia Kounkou, journaliste touche-à-tout pour qui les tendances les plus virales n'ont pas de secret, analyse les tendances qui font vibrer les feeds.
Seb Lozon, Jean-Michel Côté, Marie-Ève Campeau et Johannie Hébert-Cimon font la lumière sur ce qui se passe de meilleur partout en province.