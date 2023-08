Nominations des Grammys 2017 : Beyoncé éclipse la compétition

Adele et Beyoncé s'affronteront le 12 février prochain lors de la 59e édition des Grammys puisque les deux femmes se retrouvent toutes deux parmi les nommés de trois des quatre catégories principales de cette grande célébration de la musique aux États-Unis.

Mentionnons que Beyoncé a remporté vingt Grammys dans sa carrière (si on inclut ses heures de gloire dans le groupe Destiny's Child), mais seulement un d'entre eux dans l'une des quatre « grandes catégories » (elle a remporté le prix de la meilleure chanson en 2009 avec sa pièce « Single Ladies (Put a Ring On It) »).

Adele, de son côté, n'en a gagné que dix, mais en a remporté un dans chacune des quatre catégories principales. Elle a été sacrée révélation de l'année en 2009, puis a remporté les trophées de l'album, l'enregistrement et la chanson de l'année en 2012 pour 21 et la pièce « Rolling in the Deep ».

Au total, Beyonce domine en 2017 avec neuf nominations, suivie par Drake, Rihanna et Kanye West qui en récoltent tous huit.

Voici la liste des nommés dans les quatre principales catégories :

Chanson de l'année

Beyoncé, « Formation »

Adele, « Hello »

Mike Posner, « I Took a Pill in Ibiza »

Justin Bieber, « Love Yourself»

Lukas Graham, « 7 Years »

Album de l'année

Adele, Hello

Beyoncé, Formation

Lukas Graham, 7 Years

Rihanna, Work (feat. Drake)

Twenty One Pilots, Stressed Out

Enregistrement de l'année

« Hello », Adele

« Formation », Beyonce

« 7 Years », Lukas Graham

« Work », Rihanna featuring Drake

« Stressed Out », Twenty One Pilots

Meilleur album pop