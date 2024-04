Nicolas Duvernois fait une confidence à Dans l'oeil du dragon

Cette semaine à Dans l'oeil du dragon, Sabrina Tam a présenté sa compagnie Refreshi cosmetics en précisant que son rêve le plus fou serait de se retrouver dans un des sièges des dragons.

Nicolas Duvernois a alors fait une confidence à la caméra.

Moi, la saison 2 des Dragons, on m'avait demandé de venir pitcher puis j'avais répondu - j'ai encore le courriel - que la seule manière que j'allais venir aux dragons, c'était si j'étais moi-même un dragon. Donc...

« De toute façon, on te voit, tu vas prendre la place à Nico l'année prochaine », réplique alors David Côté, cofondateur de Mission LOOP.

Précisons d'ailleurs que ce dernier s'était, lui, présenté devant les dragons avant de se retrouver dans le rôle de l'investisseur. C'était en 2018.

Personne n'a investi dans Refreshi cosmetics, mais Nicolas Duvernois s'est associé à une compagnie de gelato.

« 🍦🍦🍦🍨🍨🍨Tsé….quand tu tombes autant en amour avec le produit que les entrepreneurs!!!! Bravo @jordan_trifiro et @yann_neine pour ce pitch de feu….et délicieux! 😋 Définitivement le meilleur gelato sur le marché! GO GO GO @savogelato Trop hâte pour le futur🚀 #savogelato #dansloeildudragon #gelato #miam #gogogo », écrit-il sur ses réseaux sociaux.

Notons que Nicolas Duvernois est le président fondateur de Duvernois Esprits Créatifs, chef de file nord-américain dans l’industrie des boissons alcoolisées. Il est notamment derrière Pur Vodka, Choco Crème et romeo's gin.