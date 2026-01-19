Ne manquez pas la première entrevue télé avec France Castel depuis l'annonce de son cancer

Lors d'En direct du Jour de l'an, nous apprenions que le retrait de la vie publique de France Castel était dû à un cancer, pour lequel elle est en rémission.

Elle a glissé quelques mots à France Beaudoin sur sa condition de santé et ce qu'elle a vécu, mais elle se livrera bientôt sans filtre dans une entrevue à la télé qu'il ne faudra pas manquer.

En effet, Jean-Philippe Dion a eu la chance de s'entretenir avec la comédienne pour l'émission Sucré Givré.

« [Elle y fera] un bilan de son état de santé », nous dit d'abord l'animateur. « Elle était nerveuse parce que dans ce genre de moment-là, tu veux faire bien les choses. France m'avait dit qu'elle voulait vraiment avoir du fun. "Je ne veux pas que ce soit larmoyant. Je veux qu'on ait du fun, toi et moi", m'avait-elle dit. »

« On est partis dans cet état-là. C'est sûr qu'il y a des moments où elle parle de ce qu'elle a vécu et de comment c'est arrivé et comment elle a traversé ça. Ce ne sont pas les moments les plus rigolos, mais on s'est assuré à la fin du show que ce soit drôle. Ça a même un peu dégénéré à la fin de l'émission. C'est très drôle. »

C'est la première fois qu'elle va raconter son histoire.

Jean-Philippe est évidemment touché que France ait accepté de se livrer à lui en premier. « C'est une femme que j'ai reçue deux fois plutôt qu'une à La vraie nature. Elle était venue dans un show normal au début de La vraie nature, puis elle était revenue chanter pour un spécial de Noël. Dans cette émission-là, elle s'est retrouvée debout sur le piano. Il était rendu une heure du matin et elle chantait encore. Elle faisait le party. Elle ne voulait plus s'en aller. Tout le monde était resté avec cette image-là de "ça n'a pas de bon sens une femme de cet âge-là avec cette énergie-là!" Je m'en suis servi pour l'entrevue. C'est intéressant ce qu'elle raconte. À l'intérieur d'elle, il y a un feu qui brûle. Elle en a de l'énergie, c'est fou! »

L'émission sera présentée le lundi 26 janvier à 19 h 30 sur les ondes de TVA. C'est à ne pas manquer!