Ne manquez pas cette émission spéciale de fin d'année avec Julie Ringuette et Robin-Joël Cool

Le 21 décembre, les Newbies donneront le coup d’envoi des rétrospectives de 2024 avec leur émission spéciale de fin d’année, Le grand ménage des Fêtes. Le trio humoristique acadien vous propose une soirée chaleureuse et festive alternant sketchs et performances musicales. Cette 5e édition, présentée sur Unis TV et disponible en rattrapage sur la plateforme TV5Unis, réunira des artistes des quatre coins du pays.

Pour l'occasion, les Newbies (André Roy, Christian Essiambre et Luc LeBlanc) recevront chez eux, dans une atmosphère intimiste, plusieurs artistes que vous aimez. Les Hay Babies (Nouveau-Brunswick), France D'Amour (Québec) et Yao (Ontario) offriront des prestations musicales enlevantes, et l’orchestre maison – le groupe Beauxmont, du Nouveau-Brunswick – vous donnera envie de vous déhancher au son de sa musique traditionnelle.

En compagnie de talentueux comédiens de la francophonie, dont Tammy Verge, Catherine Souffront, Robin-Joël Cool et Julie Ringuette, les Newbies proposeront également des sketchs inspirés d'événements qui ont marqué l'année 2024 : les Jeux olympiques et le retour de Céline Dion, l'éclipse solaire, l'instabilité politique, les premiers touristes dans l'espace, la panne informatique mondiale, le conflit de travail du CN et plusieurs autres phénomènes et sujets de société. De quoi rassembler tout le monde devant le petit écran!