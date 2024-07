MusiquePlus fera un bref retour à la télé

Le temps d'une seule soirée, la chaîne musicale la plus populaire auprès des jeunes adultes dans les années 90 et 2000 renaîtra et on sent déjà que ce rendez-vous sera très populaire!

En effet, Bell Média annonçait ce matin la venue de MusiquePlus en rappel, une émission spéciale qui sera animée par Chloée Deblois. C'est Zone 3 qui en assurera la production.

Quatre artistes québécois émergents se relaieront sur scène à la façon d'Artistes du mois, et on nous promet une formule revisitée qui donnera vie à des moments 100% nostalgie. Le public visé? Les jeunes et moins jeunes de l'époque qui raffolaient des segments musicaux de MusiquePlus... mais aussi les jeunes d'aujourd'hui. L'objectif, c'est aussi de permettre à une nouvelle génération de découvrir l'expérience de la chaîne musicale emblématique.

Le choix d'animatrice est judicieux pour orchestrer cette soirée unique. Avec son sens de l'humour bien placé et sa répartie aiguisée, Chloée est elle-même une grande fan de musique (et une chanteuse impressionnante), d'autant plus qu'elle est dotée d'une aisance enviable avec les jeunes (on peut penser à sa participation à Mammouth ou encore à son segment à Sucré salé). Pas de doute, si elle était née quelques années plus tôt, elle aurait été elle-même VJ.

Côté artistes, on sait déjà que Soran, Naomi et Aswell seront de la partie. Les autres noms semblent à confirmer pour l'instant, mais des apparitions surprises sont prévues. Avez-vous déjà une petite idée de qui pourrait se présenter? Si vous êtes curieux et aimeriez le savoir avant tout le monde, la production cherche d'ailleurs du public pour assister aux enregistrements. Le tournage aura lieu le vendredi 16 août 2024 en soirée. Pour vous inscrire, c'est par ici.

L'épisode sera diffusé le 3 septembre 2024 à 20h, simultanément sur les ondes de Noovo, Noovo.ca et Crave.