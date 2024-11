Moment cocasse en direct pour Mathieu Dufour à On va se le dire

Mathieu Dufour s'était installé à New York pour l'automne. Il revient au Québec à la fin de la semaine, mais tout juste avant de son retour, il a proposé une dernière chronique à On va se le dire en tant que « correspondant à l'étranger ».

Ainsi, lundi, en direct sur les ondes de Radio-Canada, il a raconté l'origine du sapin du Rockefeller Center. Puis, alors qu'il expliquait les nombreuses activités que propose la ville de New York pendant les fêtes, une dame s'est installée derrière lui et s'est mise à prendre des photos de... son téléphone, qu'il utilisait en format selfie.

Les gens en studio à Montréal lui ont mentionné la présence de l'intruse et l'humoriste a dû expliquer à la dame qu'il était en direct à la télévision. Celle-ci, gênée, a rapidement quitté le champ de vision du cellulaire de Math Duff.

Un moment cocasse qui figure parmi les joies du direct. Rappelons que, suite à la réélection de Trump, Céline Galipeau nous a récemment livré, elle aussi, une petite perle du genre. Voyez la vidéo ici.

L'équipe de On va se le dire a produit une tasse avec la mention « We are live on TV! » (ce que Mathieu Dufour a dû dire à la New-yorkaise un peu trop curieuse) et promet de lui remettre dès son passage en studio en 2025.

Le dernier épisode de On va se le dire avant la pause des fêtes sera présenté ce jeudi 28 novembre.