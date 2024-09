Ce dimanche avait lieu le grand tapis rouge d'OD Mexique. Sous une chaleur accablante, neuf garçons se sont présentés devant six filles, qui devaient les classer en ordre de préférence. Les trois premières positions se retrouveraient dans la première maison avec les filles qui les avaient jugés, puis les six garçons suivants seraient catapultés dans une autre villa avec les trois célibataires choisies par le public (à l'issue d'un vote, il y a trois semaines de cela) comme « celles qui risquaient le plus de plaire aux garçons ».

La mixité des maisons a, bien sûr, énormément surpris les candidates et les candidats, à commencer par Fanny qui parle, ni plus ni moins, de sa pire « hantise » de vivre sous le même toit que des hommes. Sa coloc Maude, elle, risque de faire des cauchemars après avoir aperçu les répugnants pieds nus de ses prétendants traînant sur la céramique suintante.

Cette première émission de la nouvelle saison d'Occupation Double ne nous a pas déçus, au contraire! On aime le fait que tous les visages qui nous ont été présentés auront leur chance de trouver l'amour cette saison. Le fait que Jimmy, qui a fait la moins bonne première impression auprès des demoiselles, se retrouve en danger s'avère assez légitime dans la situation, même si on peut s'imaginer que cette journée n'en a pas été une facile pour le couvreur qui « aime mettre des nouveaux manteaux, des nouveaux chandails »... Vous a-t-il fait penser au bon vieux Ti-Lime vous aussi?

Le fait que la production ait osé mettre des garçons et des filles dans les mêmes maisons nous plaît. Voilà une façon ingénieuse de réinventer les règles d'OD. On craint, par contre, que les partys et les activités soient moins excitants s'ils côtoient leur top 1 à toute heure du jour. À suivre!

Il y a eu des années où les twists étaient étouffantes tellement elles étaient nombreuses, et d'autres, comme l'an passé, où elles étaient presque inexistantes. Auraient-on trouvé le juste équilibre entre vertige et ennui? Le reste de la saison nous le confirmera, mais cette première émission promet beaucoup!

Notons en terminant qu'Alicia et Fred ont fait du bon boulot sur ce deuxième tapis rouge, définitivement plus à l'aise dans leur rôle et toujours aussi complices.

Occupation Double Mexique est présenté du lundi au vendredi et le dimanche à 18 h 30.