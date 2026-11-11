Vous connaissez sans doute « Mike chez Rona », une campagne publicitaire maintenant très populaire à la télévision québécoise. Le comédien qui l'incarne, Alexandre Pronovost, charpentier-menuisier de métier qui s'est intéressé au métier d'acteur à la fin de sa vingtaine, connaît un succès immense depuis qu'il a enfilé les bottes de construction du fameux Mike.

Après l'avoir vu au Centre Bell durant des matchs du Canadien de Montréal, on peut le voir maintenant se coller à une bonne cause, celle des enfants malades. En effet, la Fondation Ste-Justine a partagé une vidéo présentant « Mike chez Rona » devant l'incontournable Grand Sapin de Noël de l'Hôpital Ste-Justine.

Aux côtés de touts-petits professionnels de la construction en devenir, on peut l'observer en train d'installer l'invité spécial de Noël.

Une fois la tâche terminée, on l'entend nous dire ceci :

Bon, le sapin c'est réglé, maintenant c'est à vous de donner.

Si vous désirez faire comme nous recommande « Mike chez Rona » et allumer une lumière du Grand Sapin de Noël de l'Hôpital Ste-Justine, c'est ici.

Visionner la vidéo ci-bas.