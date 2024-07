Michel Courtemanche se confie sur sa bipolarité

Dans l'émission de Sucré salé de ce mardi 2 juillet, Mélanie Maynard recevait Michel Courtemanche dans son salon... chez Ikea! Entre un peu de magasinage et un petit défi dans les soldes du géant magasin à rayons suédois, l'animatrice et l'invité nous ont donné droit à tout un échange.

Ils se sont bien taquinés, mais ont malgré tout échangé quelques confidences. Notamment, après avoir abordé le nouveau projet au cinéma du metteur en scène, puis, l'expérience comique Michel!, Mélanie a abordé la pression du métier d'acteur, profession qu'il a quittée. Puis, elle a cherché à faire un lien avec sa bipolarité. Michel Courtemanche, qui aborde sans gêne son diagnostic, comme il l'avait notamment fait à Tout le monde en parle à l'automne 2018, s'est livré avec beaucoup de transparence.

L'animatrice de la quotidienne estivale lui a d'ailleurs demandé: « qu'est-ce qui appartient à la bipolarité, puis qu'est-ce qui appartient à la personnalité? », ce à quoi le mime a répondu : « Je ne sais pas. C'est après analyse que je le sais. Il y a comme deux personnages, en moi ». Il a confié que si la maladie se développe généralement entre l'âge de 24 à 28 ans, dans son cas, il aura vécu pendant dix ans avec les manifestions du trouble avant d'obtenir un diagnostic. « La bipolarité est une maladie d'émotions qui favorise beaucoup l'automédicamentation. Donc, la maladie générait de faux problèmes pour me faire consommer », poursuivait-il.

Donc, à 36 ans, quand ils m'ont dit que j'étais bipolaire, pis c'est pour ça que tu es alcoolique, toxicomane, tout ça. J'ai fait : "Yes! Enfin, je le sais. Il y a un mot sur ce que je vis". Et la désintoxication a été beaucoup plus facile à ce moment-là, même si ça a été très difficile.

Ils sont également revenus sur un moment marquant qu'il a vécu, quelques minutes avant un spectacle en France, il y a quelques années. Alors qu'une salle comble l'attendait de l'autre côté du rideau, son corps a entièrement paralysé. Comme il ne pouvait plus bouger, un médecin lui a administré du Valium (si le nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il s'agit de la même médication qu'utilisait Céline Dion, pour contrôler sa maladie, comme vu dans son documentaire). Quelques minutes plus tard, il faisait son heure et demie de spectacle sur scène. « Mais est-ce que ce métier-là en vaut la peine?», le sondait finalement Mélanie Maynard. « Le prix à payer, il est cher. Avoir su, je me serais fait faire un prix ailleurs », disait avec humour Michel Courtemanche.

Le spectacle Michel!, inspiré du parcours de l'artiste, débutera sa tournée dès le 31 juillet prochain, à Québec. Voyez plus de détails à propos de cette œuvre, qui combine le cirque, la danse, la musique et le théâtre, sur le site web ici.

Sucré salé est diffusé du lundi au vendredi à 18 h 30.