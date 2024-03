Michel Barrette nous fait mourir de rire à Ça finit bien la semaine

Conteur émérite, humoriste averti et homme d'expérience, Michel Barrette jouit d'une sublime renommée auprès des Québécois, qui ont fait de lui une personnalité publique adorée. En outre, s'il est aujourd'hui élevé au rang des artistes populaires, c'est en grande partie en raison de ses nombreuses et trépidantes anecdotes, riches d'une vie foisonnante.

Nous eûmes encore une fois l'occasion de goûter à sa verve des mots ce soir, alors qu'il était de passage à Ça finit bien la semaine. Questionné sur ses récentes péripéties de vie par Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil, Michel s'est ainsi ouvert sur un événement particulièrement rigolo de sa vie, alors que son grand-père voulait le déshériter... rien de moins! Déjà, notre curiosité comique était piquée!

« Moi, j'ai été 2 ans dans l'armée. Au bout de 2 ans, je sors de l'armée. Par réflexe, parce que là-bas, on est rasés de près avec les cheveux courts, je me suis laissé poussé une barbe. À un moment donné, j'arrive chez mon grand-père, que j'adore! J'ai été élevé par mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père, c'est mon père, carrément. Je rentre dans la maison, mon grand-père est dans la chaise berçante. "Salut grandpa! Salut grandman!" Ma grand-mère est de même, elle me regarde. Mon grand père, il me parle pas. "Ouin, sa mère on va aller faire des biscuits!" Il parle à ma grand-mère, mais il ne me parle pas! "Ça va grandpa?" Il passe devant moi, comme si il ne me voyait pas. »

Puis, après que sa grand-mère lui ait fait remarqué que son grand-père ne parlait tout simplement pas aux gens qui ont des barbes, Michel poursuit son anecdote :

« Lui, il se rasait le matin et le soir, partout. Il ne voulait pas de poil. Là, ça a été un cas, il ne voulait plus me voir.... me déshériter! Ma tante qui est religieuse s'en est mêlée, donc ils ont appelé monsieur le curé. Monsieur le curé est devant la maison de mon grand-père. Il dit "Jean-Marie (...), Jésus Christ avait une barbe!" Là, ça l'a embêté en sacrifice! Il m'a appelé : "Ça fait que Jésus Christ avait une barbe, faque tu pourras revenir à la maison! Mais avant de revenir, tu vas raser ta barbe!" Je n'ai plus jamais porté de barbe jusqu'à ce que mon grand-père meure. »

« Par respect pour lui? » lui demande alors Julie.

« Non, pour l'héritage! » lui répond Michel, vif d'esprit.

Le public en studio croulait sous les rires, tout comme le duo d'animateurs du populaire talk-show. Il faut dire que Michel Barrette a ce don unique de nous faire sourire en racontant des parcelles de son existence. C'est charmant de penser que, même avec plus de 45 ans de carrière derrière la cravate, l'humoriste parvient toujours autant à nous divertir et à être rafraîchissant.

Michel est d'ailleurs en tournée avec son nouveau spectacle Un mot, une histoire, où chaque édition est l'occasion pour l'homme de 67 ans de raconter des pans de sa vie inédits, avec une personnalité connue qui lui pose de savoureuses questions. Un concept taillé sur mesure pour Michel!

