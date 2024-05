Michel Barrette n'est pas complètement satisfait de son hommage au dernier Gala Les Olivier

Michel Barrette était l'invité de Mélanie Maynard à Sucré salé mardi.

L'animatrice a questionné l'humoriste sur l'hommage auquel il a eu droit lors du plus récent Gala Les Olivier.

On se rappellera que les deux animatrices, accompagnées d'invités, dont Gildor Roy, avaient fait monter au ciel le dentier de Hi! Ha! Tremblay à la manière des cérémonies de retrait de chandails d'anciens joueurs de hockey.

« Merci d'avoir pensé à moi, mais le bémol que j'ai... D'abord, le dentier qui monte au plafond, c'est en hommage à Hi! Ha! Tremblay... C'est comme si on parlait de Claude Meunier et on disait : "Paul et Paul hen!" J'ai trouvé ça plate. On limite ça à Hi! Ha!. Roland Tremblay n'existe plus sur scène depuis 30 ans. [...] C'était l'occasion de montrer un petit clin d'oeil du cinéma, de série, d'animation. »

Ce que j'ai trouvé le plus triste, c'est que si tu rends hommage à quelqu'un, laisse-moi parler après. J'aurais aimé ça aller devant.

Michel Barrette ne s'était pas présenté au Gala Les Olivier depuis 20 ans. Il s'explique : « Il y a une vingtaine d'années, il y avait un trio d'humoristes sur scène. Ils faisaient des jokes sur tous les humoristes. J'avais hâte de voir s'ils allaient parler de moi et ç'a allait être quoi la joke. "Michel Barrette : c'est fini ça". C'était ça la joke. Je me suis levé et je suis parti. J'ai été 20 ans sans y retourner. »

Michel Barrette est en tournée avec deux spectacles actuellement : Un mot, une histoire et L'Humour de ma vie. Consultez toutes les dates ici.