Mélissa Bédard vous invite dans l'intimité de son accouchement

Alors qu'elle vient à peine de donner naissance, on apprend que Mélissa Bédard sera au coeur d'un nouveau docuréalité, qui s'intéressera à son accouchement et à son quotidien de maman, avec plusieurs enfants.

En effet, c'est Mélissa elle-même qui a fait cette proposition audacieuse aux productions Déferlantes, comme l'explique Jean-Philippe Dion sur ses réseaux sociaux : « Quand Mélissa Bédard m’a écrit il y a quelques mois pour me dire « Tu le sais comment j’aime accoucher, tu devrais venir filmer ça! » J’ai répondu « OK ». Neuf mois plus tard, TVA embarquait dans le projet un peu fou et nos caméras étaient là cette semaine pour cet événement formidable ! On a hâte de vous présenter ce docuréalité! Productions Déferlantes »

Ce nouveau projet, qui ne porte pas de titre, sera offert l'automne prochain en exclusivité sur illico+.

Voici comment ont nous le décrit : « Tout juste maman d’un nouvel enfant (le 7e dans la famille), Mélissa Bédard ouvrira une fenêtre très personnelle sur sa vie haute en couleur.

De la salle d’accouchement à son retour sur scène, elle se dévoilera avec l’authenticité, la simplicité et la spontanéité qui ont séduit le public.

Un regard unique, en 6 épisodes. »

Il faut beaucoup de courage pour décider d'ouvrir une porte sur son intimité comme cela, et on pouvait compter sur Mélissa Bédard pour nous offrir ce beau cadeau, qui ne manquera pas de nous émouvoir.

Cette semaine, l'humoriste Christine Morency racontait son expérience à Complètement midi sur les ondes de Rouge, alors qu'elle a pu vivre l'accouchement de Mélissa Bédard avec elle, dans la salle d'accouchement. Elle fera donc inévitablement partie de ce nouveau docuréalité.