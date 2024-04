Mélissa Bédard souligne les 5 ans de sa princesse Sisi

Ce 29 avril était organisée la fête de la fille cadette de Mélissa Bédard, Serena, qui a maintenant 5 ans.

La fière maman a voulu souligner cette journée importante sur ses réseaux sociaux, avec un message spécial adressé à « sa princesse Sisi ».

Elle écrit : « 5 ans ma belle Sisi d’amour ! Depuis 5 ans, tu embellis nos vies avec ton sourire, ton énergie, ton empathie, ta confiance en toi qui est déjà très développée, ainsi que ta bonne humeur contagieuse. Serena est l’enfant qui a uni nos deux familles, elle est la petite sœur de tous les enfants. Malgré les chamailleries, les pleurs et les petites guerres, je sais à quel point chacun(e) d'entre eux t'aime et garde toujours un œil ouvert au cas où tu t'échappes pour jouer avec le lapin de Lucie (notre voisine très patiente). Sisi, merci pour les rires et merci de nous ramener à l’essentiel, nous émerveiller devant la vie. Bonne fête en avance mon cœur ♥️ »

Voyez sa publication ci-dessous, où le bonheur semble au rendez-vous.

La fête, une création de Complètement Ballon , Cakefetti, Jezzz Biscuit Lettre Deco et Cie et Balloune Shop / bar à ballons, sur le thème de La Pat'Patrouille, était absolument magnifique, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ces images colorées témoignent de l'amour qui émane de cette formidable famille reconstituée.

Nous en profitons pour souhaiter un magnifique anniversaire à Serena!

Rappelons que vous pouvez voir Mélissa Bédard dans la série documentaire Toutoune journée, qui tente par le plaisir de démentir les préjugés grossophobes et d'inciter les personnes avec un corps gros à profiter pleinement de la vie. C'est à voir!