Mélissa Bédard revient sur ce moment émouvant de Star Académie

Ce dimanche, pour la première de Star Académie 2025, les téléspectateurs ont eu droit à un moment très touchant, alors que les académiciens et plusieurs artistes invités rendaient hommage à l'unique Richard Desjardins.

Pour l'occasion, Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Mélissa Bédard, Marc-André Fortin, Sara Dufour et les membres du groupe Abbittibbi étaient réunis sur scène.

Le principal intéressé est même monté sur scène pour nous envoûter de l'une de ses créations les plus populaires, la chanson « Tu m'aimes-tu? ».

Après l'événement, qui s'est avéré très émouvant pour tout le monde, Mélissa Bédard a publié un message sur ses réseaux sociaux, revenant sur ce segment bien spécial pour elle.

Elle écrit : « Le temps s'est arrêté. 13 ans plus tard, j'aurais pu enfin, de la meilleure façon que je connaisse, lui dire merci ! Merci, car je sais que sans le cœur comme un oiseau dans mon parcours, ma vie d'aujourd'hui ne serait pas la même. Il y a très exactement 13 ans, j'ai choisi ces mots, et hier soir, il a conquis mon cœur. Merci Richard. »

De son côté, Isabelle Boulay a indiqué : « Mon cher Richard, Mon beau Richard, Mon bon Richard, Notre grand Richard Desjardins! ✨

Tout un honneur de chanter pour toi tes chansons dignes d’un « artisan de luxe » de notre patrimoine québécois. Tu nous rends amoureux, forts et fiers et tu nous portes haut, toujours et pour toujours! Isabelle 💗 »

Voilà un moment que plusieurs personnes n'oublieront pas de sitôt.

________

📌 Le Variété | Dimanche 19 h

📌 La Quotidienne | Lundi au jeudi 19 h 30

➕ tvaplus.ca/tva/star-academie