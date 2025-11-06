Mélissa Bédard partage une photo parfaite de son petit garçon

Mélissa Bédard a partagé jeudi une photo absolument adorable de son petit garçon, Aaron.

Le bambin est maintenant âgé de 7 mois et demi.

Il arbore fièrement les vêtements de Souris mini puisque, comme sa plus jeune soeur, Aaron est mannequin pour l'entreprise québécoise.

« Mon prince », écrit la fière maman sur ses réseaux sociaux. Voyez la photo au bas de l'article.

Comment ne pas tomber sous le charme de cet enfant parfait?!

Précisons que Mélissa Bédard fera bientôt partie du spectacle de Noël Parapapam, qui sera présenté à la Maison symphonique de Montréal les 26, 27 et 28 décembre et au Grand Théâtre de Québec le 17 décembre.

On peut aussi la voir dans Chanteurs masqués jusqu'au 23 novembre prochain. À noter qu'une émission spéciale de Noël est prévue le 7 décembre à 19 h.