Melek réagit aux commentaires désobligeants des téléspectateurs à son égard

Melek a quitté l'aventure OD Mexique dans l'émission de dimanche dernier.

Celle-ci a été particulièrement écorchée sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, particulièrement en raison de sa relation avec Raphaël et Félix.

« Je m'étais préparée au pire », indique-t-elle à propos des réactions du public. « Je suis vraiment quelqu'un qui est très dure envers elle-même. Donc en vrai, je m'attendais à pire. Je t'avoue que les commentaires sont assez cocasses. D'un point de vue extérieur, ils sont excellents. Il y en a même que j'ai likés. Je les trouvais vraiment drôles, honnêtement. »

« Puis, j'ai aussi reçu tellement une belle vague d'amour, de beaux messages des gens qui ont pris le temps de m'écrire. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Je me suis vraiment plus concentrée là-dessus. [...] Ça m'aide juste à vouloir montrer ma couleur de plus en plus à l'extérieur. »

Dans les émissions, nous avons moins vu la personnalité drôle et pétillante de Melek. « Ça a toujours l'air super sérieux ou peut-être même presque lourd des fois. Je trouve ça dommage qu'on ne voit pas l'envers de la médaille parce que chaque mot que j'ai dit ou chaque action que j'ai posée, je finissais toujours ça en blague avec les filles. »

J'aurais aimé peut-être qu'on voie plus cette partie-là de moi parce que c'était très présent.

« Même quand Catherine F nous a annoncé qu'elle avait embrassé Félix, on ne le voit pas, mais j'ai commencé à rire et après j'ai commencé à pleurer. C'était drôle, c'était cocasse. »

Par rapport à ce fameux french entre Cath F. et Félix, elle nous dit ceci : « Je sais que Félix et Catherine s'étaient rapprochés dans les derniers jours dans la maison 2. Je ne pensais pas que ça allait se faire aussi rapidement, mais dans la position de Catherine, je le comprends aussi, parce que je pense qu'elle voulait vraiment beaucoup se défaire de Bilal. Elle savait que, malheureusement, la seule façon qu'elle pouvait vraiment "closer" le chapitre avec Bilal, c'était si elle en embrassait un autre. Puis, je crois sincèrement à l'intérêt qu'elle porte à Félix. J'étais contente pour eux d'une certaine façon. Même si oui, c'est sûr, sur le coup, c'était un petit choc. C'était comme : OK, deux minutes après qu'on ait une discussion, il est allé l'embrasser. Mais ça faisait du sens quand même. »

Elle croit d'ailleurs que ce couple pourrait se rendre jusqu'en finale, avec Kristina et Aleksa ainsi que Raph et Cath.

Melek avoue qu'OD lui a appris des choses sur elle. « Je suis quelqu'un d'assez susceptible et je n'ai pas la langue dans ma poche. Je m'exprime. Je veux tellement que les gens me comprennent que je m'exprime beaucoup sur les mêmes situations. Je sais que ça ne part pas d'une mauvaise place, mais ça peut faire des situations qui ont l'air exagérées, que ça a l'air lourd, que j'ai l'air de toujours en parler, que j'ai l'air de parler au je-je-je, mais je le sais que c'est juste de la maladresse. Puis c'est vraiment juste un sentiment de... Je veux juste rassurer les autres, je veux juste vraiment essayer d'être transparente. Maintenant, je le vois, avec du recul, que c'était zéro mal intentionné, mais dans un jeu comme ça, on est confrontés à beaucoup de choses... »

Melek sera l'invitée de Félix-Antoine Tremblay au Vendredis OD le vendredi 11 octobre.