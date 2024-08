Mélanie Maynard fait des excuses à Sébastien Benoit

Cette semaine, Mélanie Maynard a reçu Sébastien Benoit à Sucré salé.

L'animatrice a fait des excuses à son invité, disant qu'à une certaine époque, elle s'était moquée de sa rigidité dans le travail.

« Je suis quand même la fille la plus décousue de l'Union des artistes et toi probablement le gars le plus fiable et structuré. On s'est côtoyés en début de carrière, on a travaillé à la radio ensemble. Plus tu te fâchais, plus ça nous faisait rire. »

Elle ajoute : « Après, dans ma carrière, j'ai travaillé avec des gens qui ne se préparaient pas pis ça m'a irritée au plus haut point. J'ai compris ce que t'avais vécu, pis je voulais te demander pardon pour ça. »

Le nouvel animateur de Chanteurs masqués salue alors son ami José Gaudet, qui l'a aidé à devenir « un petit peu plus lousse ».

L'humoriste lui avait alors dit : « Buddy, t'es un bon animateur, t'es bon, t'es tight tout là, mais j'aimerais ça te salir. Es-tu capable de venir avec moi dans garnotte sur l'autoroute? »

Sur les réseaux sociaux, José Gaudet a vu cet extrait partagé sur les réseaux sociaux de l'émission et a répondu : « Wow merci buddy :-) LOL »

