Méchant changement : Mathieu Dufour apporte un vent de fraîcheur

Après Décore ta vie, voilà qu'une autre émission de réno-déco subit une cure de jeunesse, soit le magazine Méchant changement, qui était, à l'époque, animé par Stéphane Bellavance. La production a décidé de choisir un nouveau visage pour sa mouture 2026 et qui de mieux que Matt Duff pour mettre les jeunes participants en confiance et affubler à cette version 2.0 une dose d'humour et de folie.

L'humoriste, très populaire sur les réseaux sociaux, est comme un poisson dans l'eau dans cet environnement qui semble taillé sur mesure pour lui. Il est drôle, attachant et dévoué, quoique pas particulièrement habile de ses mains. D'ailleurs, cette maladresse avec une scie sauteuse le rend d'autant plus charmant. Ses mimiques et ses expressions ont réussi à nous faire rire à gorge déployée (désolé à tous les clients du Éconofitness).

C'est définitivement l'animateur qui permet au format d'atteindre sa cible. La nostalgie vient aussi jouer un rôle dans tout cela. D'ailleurs, il y a quelques éléments qui ont été récupérés de la précédente mouture, dont le fameux papier qui couvre la porte d'entrée et que l'ado fracasse pour découvrir sa nouvelle chambre. Même 20 ans plus tard, cette idée fonctionne à merveille.

Le choix des deux designers - Pézie Beaudin et Charles-Antoine Beaulieu - a, évidemment, été fait dans l'esprit d'être le plus actuel et cool possible pour plaire aux goûts des jeunes de 13 à 17 ans. Charles-Antoine est un jeune décorateur en vogue qui aime transformer le matériel et trouver des manières originales de répondre à un besoin (comme nous le prouvera le premier épisode avec sa table de chevet en support à serviettes), alors que Pézie, de son côté, ancienne candidate d'Occupation Double, est connue pour son style éclectique et ses choix de matériaux durables. L'entrepreneuse Caroline Bélanger se marie aussi merveilleusement bien dans le groupe. Ils sont définitivement à l'image des gens que j'aurais aimé voir décorer ma chambre à l'adolescence.

Comme dans toute bonne émission de réno-déco, on récolte quelques trucs et astuces, facilement reproductibles à la maison. Et, pas besoin d'être un ado pour avoir envie de recréer les idées de ces designers d'intérieur créatifs de Méchant changement. Outre peut-être le graphisme très enfantin du générique et des transitions, qui nous souligne à gros traits que nous regardons une émission destinée à une audience mineure, on ne se sent pas dépassé en regardant la version moderne de ce classique de VRAK. Il s'agit d'une émission parfaitement adaptée au coviewing, terme si précieux pour les diffuseurs. Les enfants, les ados et les adultes peuvent y trouver leur compte.

Nous avons eu la chance de voir le premier épisode en avance, mais Méchant changement arrive sur Crave dès le 3 novembre.